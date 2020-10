Ook aandeelhouders Brits Unilever stemmen voor verhuizing

In navolging van de aandeelhouders van Unilever Nederland hebben ook de aandeelhouders van de Britse tak in grote meerderheid gestemd voor unificatie van het concern en vestiging in Londen.

Unilever bestaat nu uit twee ondernemingen, met twee hoofdkantoren in Londen en Rotterdam. Het concern wil volledig Brits worden en de vestiging in Rotterdam verlaten. Op een speciale vergadering stemde maandag 99,5% van de aandeelhouders van het Britse Unilever Plc in met het plan; in september gaf 99,39% van de aandeelhouders in Nederland al zijn fiat.

Wetsvoorstel

De enige drempel die een vertrek uit Nederland nog in de weg zit, is het wetsvoorstel dat bepaalt dat concerns die zich in het buitenland vestigen bij vertrek dividendbelasting moeten betalen. Verhuizen naar het Verenigd Koninkrijk kan Unilever € 11 miljard gaan kosten als het wetsvoorstel van GroenLinks wordt aangenomen. Die kostenpost zou voor Unilever reden kunnen zijn om toch van de verhuizing af te zien.

Wet aangescherpt

Het wetsvoorstel is ingediend bij de Tweede Kamer. Het advies van de Raad van State heeft tot enkele wijzigingen geleid, zegt initiatiefnemer Bart Snels van GroenLinks. ‘De Raad van State was kritisch, maar deed ook een aantal verkeerde aannames. Door de wet op deze punten te verhelderen en aan te scherpen, kan deze nu elke toets doorstaan. Het is belangrijk dat we als politiek laten zien dat wij bepalen hoe het er in Nederland aan toe gaat. En niet multinationals die met hun torens vol juristen en fiscalisten voortdurend zoeken naar manieren om nog minder belasting te betalen.’

Juridisch twijfelachtig

Kritisch is de Raad van State zeker over de exitheffing. Het is een ingrijpende stelselwijziging omdat daarbij de winstuitkeringen niet op het moment van uitkering bij de aandeelhouders worden belast, maar de vennootschap belasting moet betalen over nog niet uitgekeerde winst, aldus het adviesorgaan. ‘De kans dat het voorstel juridisch niet houdbaar zal blijken te zijn, is naar het oordeel de afdeling advisering zo groot dat zij invoering van deze exit-heffing niet verantwoord acht.’

Unilever laat weten het wetsvoorstel te bestuderen. ‘Zoals eerder aangegeven, is de raad van bestuur van plan om de unificatie door te zetten, mits dat, in onze ogen, in het belang is van Unilever, de aandeelhouders en andere belanghebbenden.’