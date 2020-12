Unilever definitief Brits

De kogel is door de kerk: Unilever is vanaf nu een 100% Brits bedrijf. Afgelopen maanden stemden de aandeelhouders al in met de zogeheten unificatie van het Brits-Nederlandse levensmiddelenconcern.

De groep valt nu onder één moederbedrijf: Unilever PLC, gevestigd in Londen. Wel blijft het concern genoteerd aan zowel de Amsterdamse, de Londense als de New Yorkse aandelenbeurzen. Het betreft vooral een papieren aangelegenheid, want in de activiteiten verandert er niets: zo blijft het hoofdkantoor van de divisie ‘Food & Refreshment’ gevestigd in Rotterdam. De tak ‘Home care and Beauty & Personal care’ huist in Londen.

Gokje van elf miljard

Met de verhuizing neemt Unilever een gokje van circa € 11 miljard. Dat bedrag moet mogelijk aan de Belastingdienst worden overgemaakt als een initiatiefwet van GroenLinks wordt aangenomen. Die voorziet in een eindafrekening of verhuisboete voor multinationals die Nederland verlaten ten faveure van een land zonder dividendbelasting. Deze spoedwet was maandagmiddag onderwerp van een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer. Eerder liet Unilever weten het vertrek af te blazen als die boete daadwerkelijk betaald moet gaan worden. ‘De raden van bestuur vinden dat doorgaan met de unificatie, als dat zou resulteren in een extra belasting van 11 miljard, niet in het belang is van Unilever, aandeelhouders en andere belanghebbenden’, zo klonk het in de aanloop naar de aandeelhoudersvergadering.

Wetsvoorstel zet waarde aandelen onder druk

Of de wet het gaat halen, is onduidelijk. Hoogleraren vinden de wet kansrijk en niet in strijd met de Europese regels, maar de Raad van State is er zeer kritisch over. Eumedion vraagt zich af of het wel redelijk is om de ‘zuivere winst’ te gebruiken als heffingsgrondslag voor een exitheffing voor de dividendbelasting. De beleggersvereniging vreest voor een negatieve invloed op de waarde van aandelen van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen en vraagt zich af of het redelijk en billijk is om te veronderstellen dat uitgestelde winsten zullen worden uitgekeerd aan aandeelhouders. ‘Deze uitgestelde winsten zijn immers niet definitief en kunnen ook voor andere doeleinden dan dividenduitkering worden gebruikt. Mede omdat het onduidelijk is welke fusies, splitsingen en zetelverplaatsingen precies onder de reikwijdte van het wetsvoorstel vallen, is volgens Eumedion de kans reëel dat er een discount zal ontstaan op de aandelen van de grootste Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen.’

Beleidssecretaris Dirk Jan Sinke van VNO-NCW liet in de Kamer maandag weten een eindheffing over de beurswaarde van een bedrijf disproportioneel te vinden. “En het tast ook het handelingsperspectief van een onderneming aan. Het heeft een afschrikkende werking voor buitenlandse ondernemingen.” Volgende week woensdag komt het onderwerp opnieuw aan de orde in het parlement.

Versterking Nederlandse activiteiten

Het kabinet betreurt de stap van Unilever, schrijft minister Wiebes (Economische Zaken) aan de Tweede Kamer. ‘Het kabinet had liever gezien dat Unilever haar structuur had versimpeld met enkel een Nederlandse NV aan het hoofd.’ Er wordt wel gesproken met het concern over het versterken van de activiteiten in Nederland, onder meer op het terrein van onderzoek en ontwikkeling. ‘In 2021 zullen extra functies van de Europese supply chain naar Rotterdam worden verplaatst. Ook wordt het intellectueel eigendom anders over de drie divisies georganiseerd, waarbij Unilever van plan is om het intellectueel eigendom van de F&R-divisie in Nederland te centraliseren en het intellectueel eigendom van de andere twee divisies in het Verenigd Koninkrijk. Deze herinrichting van het intellectueel eigendom draagt bij aan een sterkere verankering van F&R in Nederland.’ Als die divisie een zelfstandig beursgenoteerd bedrijf wordt, dit wordt gevestigd in Nederland met een Nederlandse beursnotering. ‘Daarbij heeft Unilever wel het voorbehoud gemaakt dat het Nederlandse vestigingsklimaat aantrekkelijk moet blijven voor hoofdkantoren.’