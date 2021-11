Shell wil Brits bedrijf worden

Shell wil in fiscaal opzicht een volledig Brits bedrijf worden, zo maakt de gigant in fossiele brandstoffen maandag bekend. De regering zegt ‘onaangenaam verrast’ te zijn door het besluit.

Het concern gaat de structuur vereenvoudigen waarbij er één lijn van aandelen komt, die de huidige A- en B-aandelen vervangt. Shell gaat als Engelse vennootschap ook de fiscale vestigingsplaats onderbrengen in het Verenigd Koninkrijk. ‘Hier worden dan de vergaderingen gehouden van het bestuur en de directie. De CEO en CFO houden kantoor in het Verenigd Koninkrijk.’ Volgens de oliemaatschappij wordt daarmee de snelheid en flexibiliteit van kapitaal- en portfoliotransacties vergroot. ‘Dit versterkt het concurrentievermogen van Shell. Door de vereenvoudiging kan Shell sneller uitkeren aan haar aandeelhouders en haar strategie versnellen om een onderneming te worden met netto nul-uitstoot.’ Kortom: de oversteek naar de andere kant van de Noordzee is ook ingegeven door de noodzakelijke klimaattransitie.

Alleen het bestuur trekt naar Londen

Het bedrijf bestaat sinds 2005 al uit twee dochters (Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij en The Shell Transport and Trading Company) die onder een Engelse moedermaatschappij vallen met een Nederlandse fiscale vestigingsplaats en twee soorten aandelen. ‘Bij de eenwording was het niet voorzien dat de huidige A/B-aandelenstructuur permanent zou zijn.’ Voor de activiteiten in Nederland heeft de stap weinig gevolgen, aldus het concern. ‘Alleen de CEO en CFO vertrekken naar Londen, samen met minder dan tien (senior) executives. Shell is trots op haar Brits-Nederlandse historie en blijft een grote werkgever met een significante aanwezigheid in Nederland. De Projects and Technology-divisie, de wereldwijde Upstream- en Integrated Gas-activiteiten en de hub voor hernieuwbare energie blijven gevestigd in Den Haag.’ Wel zal na 130 jaar het voorvoegsel ‘Koninklijk’ gaan verdwijnen omdat het bedrijf na de voorgestelde wijziging niet meer aan de voorwaarden voor het dragen ervan voldoet.

Demissionair minister Blok van Economische Zaken laat weten ‘onaangenaam verrast’ te zijn door het besluit. ‘We zijn in gesprek met de top van Shell over de gevolgen van dit voornemen voor banen, cruciale investeringsbeslissingen en duurzaamheid. Die zijn enorm belangrijk.’ Eerder besloot Unilever al op papier Brits te worden. Ook daar hebben de veranderingen in de praktijk nauwelijks gevolgen, ook niet voor de bankrekening van Unilever zelf. Een initiatiefwet voor het invoeren van een verhuisboete voor multinationals die Nederland verlaten ten faveure van een land zonder dividendbelasting, strandde in de Tweede Kamer.

Bron: Shell/ANP