‘Accountant moet alert zijn op fraude met NOW’

Hoogleraar ondernemingsrecht Gerard van Solinge vindt dat bij de tweede ronde van de NOW-regeling misbruik op de loer ligt. Accountants moeten daar scherp op zijn, schrijft hij in het FD.

De NOW-steunmaatregel is in de eerste ronde door meer dan 140.000 werkgevers aangevraagd. Tot 31 augustus kunnen bedrijven nog aanvragen indienen voor de NOW 2.0. De belangstelling voor de tweede ronde is veel minder groot, mede omdat het met veel bedrijven weer beter gaat. Maar er zitten details in de regeling die maken dat accountants moeten opletten. Van Solinge noemt er een paar.

Drempel voor verklaringseis

Een accountant moet verklaren dat aan de subsidievoorwaarden is voldaan; bij minder grote bedragen (subsidie onder de € 125.000) mag een deskundige derde ook die verklaring geven. ‘Dat is mooi, maar kan wel tot fraude leiden, want de toelichting vermeldt niet welke eisen gelden voor de deskundigheid van die derde.’ Onder de € 25.000 hoeft geen verklaring te worden afgegeven. ‘Kennelijk heeft de overheid bij die subsidiebedragen het frauderisico ingecalculeerd. Onder NOW 2.0 geldt als nieuwe voorwaarde dat werkgevers binnen een concern ongeacht de bedragen altijd een accountantsverklaring moeten overleggen.’

Ondergrens voor loonbetalingsplicht

Nieuw in de NOW 2.0 is dat de verleende subsidie uitsluitend mag worden gebruikt voor doorbetaling van loon aan werknemers. Dat gold al voor werkgevers die gebruikmaken van de concernuitzondering, maar is nu uitgebreid tot alle werkgevers die een aanvraag doen. ‘Maar om het een beetje controleerbaar te houden, geldt dezelfde ondergrens als voor de verplichte accountantsverklaring: een voorschot van € 100.000 of een vastgestelde subsidie van € 125.000.’

Geen verbod op bonus over 2019

De restrictie geldt voor uitkeringen over 2020 of bij een gebroken boekjaar de boekjaren waarin de maanden juni tot en met september 2020 vallen. ‘Dividenden en bonussen over 2019 vallen buiten het verbod omdat de beslissingen daarover al zijn genomen, aldus de toelichting. Dat is toch wel wat vreemd, gezien het feit dat die jaarvergaderingen veelal plaatsvonden na de corona-uitbraak in maart. Bovendien kan een dividenduitkering over 2019 de onderneming in moeilijkheden brengen als de liquiditeitspositie in 2020 door de coronacrisis zwak is. Als voorzienbaar is dat de schulden dan niet meer kunnen worden betaald, moeten de bestuurders op grond van de wet en vaste rechtspraak de uitkering toch verhinderen.’

LTIP mag wel

Een langetermijnbonusplan (LTIP) dat al eerder is vastgesteld, mag wel in 2020 worden uitgevoerd. ‘Dat is anders als volgens het plan steeds per jaar de bonushoogte moet worden bepaald. Dan geldt over 2020 het verbod wel. Overigens kan een bestuurder ondanks het verbod proberen bij de civiele rechter alsnog de bonus te krijgen.’

Misbruik ligt op de loer

Ondanks de scherpere regels van NOW 2.0 en de afnemende vraag blijft misbruik op de loer liggen, aldus Van Solinge. ‘Daar ligt een taak voor de accountant. Mocht dit najaar de NOW 3.0 worden overwogen, dan is de vraag of de overheid nog steeds bedrijven met te weinig omzet in leven moet houden.’

Bron: FD