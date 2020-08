Aantal aanvragen NOW 2.0 aanzienlijk lager dan bij NOW 1.0

UWV heeft tot nu toe ruim 35.000 aanvragen goedgekeurd voor de tweede NOW-regeling, meldt de uitkeringsinstantie. Er wordt aanzienlijk minder vaak een beroep gedaan op de NOW 2.0 dan bij NOW 1.0. UWV heeft gepeild waarom werkgevers geen beroep meer doen op de NOW. De belangrijkste reden om geen NOW 2.0 aan te vragen is dat het weer beter gaat met het bedrijf en de tegemoetkoming niet meer nodig is.

Werkgevers samen goed voor 693.000 werknemers

In totaal hebben sinds 6 juli 36.435 werkgevers een aanvraag ingediend voor de NOW. Inmiddels hebben 35.537 werkgevers een voorschot ontvangen. In totaal gaat het daarbij om een bedrag van ruim 1,3 miljard euro. Deze werkgevers hebben samen zo’n 693.000 mensen in dienst. Het opgegeven verwachte omzetverlies is gemiddeld 53 procent. Het gaat hierbij om de betaling van de eerste termijn van het voorschot. De tweede termijn volgt later.

Factsheet met toekenningen per sector en arbeidsmarktregio

Een factsheet (met cijfers tot en met 7 augustus) die UWV dinsdag heeft gepubliceerd geeft meer inzicht in de toekenningen per sector en arbeidsmarktregio. Ook is informatie opgenomen over het aantal toekenningen naar bedrijfsomvang. Een aantal cijfers:

Het grootste aandeel in het aantal toekenningen hebben de sectoren commerciële dienstverlening (8450), horeca en catering (8246) en detailhandel (3810).

Het verstrekte voorschotbedrag is het hoogst voor de sector overige commerciële dienstverlening (€ 274 miljoen), gevolgd door vervoer en logistiek (€ 233 miljoen) en horeca en catering (€ 208 miljoen).

Veruit de meeste toekenningen, 22.089 in totaal, gaan naar werkgevers met minder dan 10 werknemers. Werkgevers met meer dan 250 werknemers zijn goed voor 241 toegekende aanvragen.

Van alle arbeidsmarktregio’s heeft Groot-Amsterdam het grootste aandeel in het aantal toekenningen (6131), gevolgd door Rijnmond (2729) en Midden-Utrecht (2071).

Klik hier voor de volledige factsheet (pdf)

Deel werkgevers stelt aanvraag uit tot omzetverlies duidelijker is

Het aantal aanvragen voor NOW 2.0 is aanzienlijk lager dan voor NOW 1.0. UWV heeft daarom door Ruigrok NetPanel een enquête laten uitvoeren onder ruim 800 werkgevers die wel NOW 1.0 hebben aangevraagd, maar (nog) geen NOW 2.0. Van de ondervraagden geeft 20 procent aan van plan te zijn zeker een aanvraag te gaan indienen, 43 procent twijfelt nog en 36 procent geeft aan zeker geen NOW 2.0 aan te vragen.

Belangrijkste reden (79 procent) om geen NOW 2.0 aan te vragen is dat het weer beter gaat met het bedrijf en de tegemoetkoming niet meer nodig is. Daarna (20 procent) wordt het niet voldoen aan de voorwaarden genoemd.

De werkgevers die nog geen NOW 2.0 hebben aangevraagd, maar zeggen dat nog wel te doen, geven vooral aan (63 procent) dat ze wachten met de aanvraag tot ze beter kunnen inschatten hoe hoog het omzetverlies wordt. Werkgevers die nog twijfelen geven aan dat nog onduidelijk is of ze op meer dan 20 procent omzetverlies gaan uitkomen. Sommige geven aan dat dit nu niet het geval is, maar dat een ‘tweede golf’ en een nieuwe lockdown dat kunnen veranderen.

Advies UWV: gebruik hulpmiddelen om eigen situatie in te schatten

Werkgevers die NOW 2.0 nog willen aanvragen, kunnen terecht op www.rekenhulpomzetverlies.nl om een goede inschatting van hun omzetverlies te maken. Op de site www.simulatienow.nl kunnen ze bovendien zien wat een dalende loonsom betekent voor de definitieve tegemoetkoming. Werkgevers die NOW 1.0 hebben aangevraagd, kunnen met deze simulatietool ook alvast een beeld krijgen van de definitieve afrekening, die later dit jaar volgt. Met deze simulatie kunnen ze inschatten welk bedrag ze uiteindelijk als nabetaling ontvangen óf moeten terugbetalen.

Werkgevers kunnen nog tot en met 31 augustus een aanvraag indienen voor NOW 2.0.

Bron: UWV