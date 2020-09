Verlengde TVL na 1 oktober: wat zijn de voorwaarden?

MKB’ers die direct geraakt zijn door de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen kunnen ook na 1 oktober 2020 de Tegemoetkoming voor Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen, maakte het kabinet vorige week bekend. Ondernemers in onder meer horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen, afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetverlies, een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van € 90.000 per 3 maanden.

Geleidelijke afbouw

De TVL-regeling wordt met 3 keer 3 maanden verlengd tot en met 30 juni 2021 en in die periode geleidelijk afgebouwd, zodat ondernemers tijd en ruimte hebben om zich aan te passen. De TVL is onderdeel van het nieuwe steun- en herstelpakket voor economie en arbeidsmarkt dat vandaag is gepresenteerd. Aanvragen voor de huidige TVL en na 1 oktober de verlengde TVL-regeling gaan via de website rvo.nl/tvl.

Voorwaarden verlengde TVL na 1 oktober 2020

MKB’ers met maximaal 250 werknemers krijgen – bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) – een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Voor de periode oktober tot en met december geldt de huidige voorwaarde van minimaal 30 % omzetverlies door de coronacrisis. Deze gaat daarna omhoog naar 40 % (januari tot en met maart) en 45 % (april tot en met juni). Een bedrijf heeft minimaal € 4.000 aan vaste lasten. Van dat deel wordt maximaal 50 % gecompenseerd. De tegemoetkoming is minimaal € 1.000 en maximaal € 90.000.

Aanvraagperiode

Voor de verlengde TVL komen de getroffen sectoren uit de eerdere TOGS- en TVL-regeling in aanmerking. Ondernemers kunnen de subsidie aanvragen vanaf 1 oktober 2020 tot en met 29 januari 2021. Voor de eerste TVL-periode van 1 juni tot en met 30 september 2020 kunnen ondernemers nog tot uiterlijk 30 oktober 2020 een aanvraag doen.

Bron: Rijksoverheid