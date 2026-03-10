Opgestapte CDA-lijsttrekker Westerkwartier verdachte in fraudeonderzoek

De onlangs teruggetreden CDA-lijsttrekker in de Gronings gemeente Westerkwartier blijkt verdachte te zijn in een fraudezaak. De accountant wordt samen met enkele anderen door justitie beschuldigd van witwassen en valsheid in geschrifte.

Accountant Jan Riemeijer trok zich eerder deze week terug als lijsttrekker van het Christen-Democratisch Appèl nadat bleek dat hij geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kreeg. Die beslissing hangt samen met het lopende strafrechtelijke onderzoek.

Verdenking rond coronasteun

De zaak draait volgens het Openbaar Ministerie om mogelijke fraude bij het aanvragen van coronasteun. Riemeijer zou betrokken zijn bij pogingen om via onjuiste aangiftes van omzetbelasting TVL-steun te verkrijgen. Het OM vermoedt dat het om bedragen van enkele honderdduizenden euro’s gaat.

Vorig jaar verscheen Riemeijer al voor de rechtbank voor een zogeheten regiezitting in de zaak. Daarbij worden procedurele afspraken gemaakt voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling.

VOG als accountant

De politicus, die in het dagelijks leven als accountant werkt, zou naar eigen zeggen niet hebben verwacht dat de strafzaak gevolgen zou hebben voor het verkrijgen van een VOG. In het verleden kreeg hij die verklaring steeds zonder problemen. “Binnen mijn werk als accountant heb ik de VOG altijd gewoon verkregen en nu ineens niet”, zei hij maandag. Ongeveer een jaar geleden zou hij de verklaring nog wel hebben gekregen.

Volgens het OM loopt het onderzoek tegen Riemeijer en zijn medeverdachten nog. De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland voor eind oktober.

Bron: Dagblad van het Noorden