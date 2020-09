Witwasonderzoek FIOD na FIU-melding ongebruikelijke transacties

De FIOD meldt een witwasonderzoek te hebben ingesteld dat zich richt op een 55-jarige man uit Barendrecht en een 52-jarige man uit Hendrik Ido Ambacht. Zij zouden grote contante bedragen hebben gestort en omgewisseld bij banken en casino’s. Het bedrag loopt in de miljoenen.

Ongebruikelijke transacties bij FIU gemeld

De mannen konden geen verklaring geven voor de herkomst van het geld, waarna de stortingen bij de FIU zijn gemeld als ongebruikelijke transactie. Nadat de FIU de transacties als verdachte transactie heeft aangemerkt, zijn FIOD en het OM een strafrechtelijk onderzoek gestart. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Doorzoekingen

De opsporingsdienst heeft als onderdeel van het onderzoek afgelopen woensdag twee woningen (Barendrecht en Hendrik Ido Ambacht), drie bedrijfspanden (Utrecht, Rotterdam en Rhoon) en een opslagbox (Zwijndrecht) doorzocht in een witwasonderzoek. Hierbij is beslag gelegd op ruim 19.000 contant geld en papieren en digitale administratie. Er is niemand aangehouden.