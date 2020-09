Transitievergoeding bij ontslag, NOW en Leven Lang Ontwikkelen

Minister Koolmees beantwoordt Kamervragen over de transitievergoeding bij ontslag, de NOW 2 en 3 en de inzet op stimuleringsgelden Leven Lang Ontwikkelen.

De minister geeft antwoord op vragen over de 4e incidentele suppletoire begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor het Steun- en Herstelpakket waaronder over de transitievergoeding bij ontslag.

Vraag 1. Hoeveel is besteed aan transitievergoedingen bij ontslag van medewerkers in NOW 2 (door werkgevers die gebruikmaakten van NOW)? En hoeveel is dat voor werkgevers die geen gebruik maakten van NOW 2?

Er zijn geen cijfers beschikbaar over hoeveel geld uitgegeven wordt aan transitievergoedingen. De hoogte van de transitievergoeding ligt weliswaar wettelijk vast, maar het staat partijen vrij hier naar boven van af te wijken. Afspraken hierover zijn een civiele aangelegenheid tussen werkgever en werknemer. Daarnaast kunnen scholingskosten, cao-afspraken etc. de hoogte van de transitievergoeding beïnvloeden.

Ook is bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden een effect te zien, waarbij veel vergoedingen betaald worden die gebaseerd zijn op de wettelijke transitievergoeding. Dit alles zorgt ervoor dat transitievergoedingen niet in kaart zijn te brengen.

Vraag 2. In hoeverre is bekend welke rol de hoogte van de potentiële transitievergoeding speelt voor werkgevers die in aanmerking komen voor NOW 3?

In de NOW 3 wordt naast het voortzetten van de steun werkgevers de mogelijkheid geboden om

als het nodig samen met werknemers de bedrijfsvoering aan te passen op de nieuwe werkelijkheid.

In de NOW 3 worden daarom de kortingen op de subsidie vanwege ontslag om bedrijfseconomische

redenen geschrapt, en wordt vrijstelling van een percentage loonsomdaling geregeld.

Op welke manier de eventuele loonsomdaling tot stand komt is aan de werkgever en zijn werknemers. Dat kan door natuurlijk verloop, door een afspraak over (tijdelijke) loonvermindering of door ontslag.

Als een werkgever ervoor kiest om werknemers te ontslaan, is hij een transitievergoeding verschuldigd. Het ontslagrecht (inclusief transitievergoeding) blijft van toepassing bij ontslag. De transitievergoeding is een compensatie voor het ontslag. De werknemer kan deze gebruiken om een terugval in inkomen op te vangen en in te zetten op de transitie naar een nieuwe baan.

Vraag 3. Is er een koppeling tussen de transitievergoeding bij ontslag en de inzet op stimuleringsgelden Leven Lang Ontwikkelen?

Nee, er is geen directe koppeling tussen de transitievergoeding bij ontslag en de inzet op de

stimuleringsgelden Leven Lang Ontwikkelen.

De transitievergoeding is voor de werknemer een vrij besteedbaar bedrag dat is bedoeld om de

gevolgen van ontslag op te vangen, en dat in te zetten is voor het vinden van een nieuwe baan.

Wel wordt gestimuleerd om de transitievergoeding te besteden aan het breder inzetbaar maken en houden van de werknemer, en aan het vinden van een nieuwe baan als ontslag dreigt. Daartoe is geregeld dat kosten die tijdens het dienstverband worden gemaakt voor scholing of het vinden van een nieuwe baan, zoals outplacement of sollicitatietrainingen, in mindering kunnen worden gebracht op de transitievergoeding. Voor dat laatste is wel instemming van de werknemer nodig (of vakbonden).

Daarnaast geldt als voorwaarde dat de werkgever die kosten zelf moet hebben gemaakt en ze niet worden vergoed door een derde, bijvoorbeeld via een O&O-fonds of subsidie.

Beantwoording Kamervragen over 4e incidentele suppletoire begroting SZW