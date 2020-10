Overgangsregeling voor overstap op schone bestelbus

Het kabinet gaat bedrijven met subsidies en fiscale voordelen stimuleren om over te stappen op vrachtwagens en bestelbussen zonder uitstoot. Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) heeft daar met partijen uit onder andere de transportsector, ondernemersverenigingen en gemeenten een akkoord over bereikt.

Vanaf 2025 kunnen gemeenten gebieden instellen waar op termijn alleen nog bestelbussen en vrachtwagens mogen rijden die geen uitlaatgassen uitstoten. Dat is afgesproken in het klimaatakkoord. Ondernemers die in zo’n zone moeten zijn, krijgen nu via een landelijke overgangsregeling de mogelijkheid over te stappen op een uitstootvrije bestelbus of vrachtwagen. Met de overgangsregeling gaan de meest vervuilende bestelbussen en vrachtauto’s er het eerst uit. Van Veldhoven: ‘Verschillende gemeenten willen vanaf 2025 graag een zero-emissiezone voor stadslogistiek invoeren. Dat is een goede zaak voor het klimaat en onze longen. Ik vind het heel belangrijk dat we deze transitie samen in goede banen leiden. Veel ondernemers zitten in zwaar weer. Daarom vind ik het extra belangrijk dat we hen tegemoet komen bij de overstap naar een schoon busje of vrachtwagen.’

Overgangsfase tot 2029

Steden moeten minimaal vier jaar van tevoren aankondigen welke zones ze als ‘groen’ gaan bestempelen. Nieuwe bestel- of vrachtwagens die na 2025 op kenteken gezet worden, moeten emissieloos rijden om in deze stadscentra te komen. Ondernemers die in zo’n zone moeten zijn en die nog een fossiele bestelbus of vrachtwagen hebben krijgen, mede in het licht van de coronacrisis, wat langer de tijd. In 2027 eindigt de overgangsfase voor bestelauto’s, eind 2029 die voor vrachtwagens. ‘Daarmee wordt invulling gegeven aan de afspraak in het klimaatakkoord om in 2030 te zorgen voor 49% vermindering van de CO2-uitstoot.’ Particulieren met een bestelbus of vrachtauto kunnen een ontheffing krijgen bij de gemeente. Dat geldt ook voor bepaalde categorieën voertuigen waarvoor nog geen goed emissieloos alternatief beschikbaar is.

Ondernemers kunnen tussen 2021 en 2025 in aanmerking komen voor een subsidie op de aanschaf van een emissieloze bestelwagen. Ook voor vrachtwagens zijn er subsidiemogelijkheden. Daarnaast zijn er diverse fiscale regelingen, die investeren in een schone bedrijfswagen voordeliger maken.