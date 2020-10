Kantoorpanden moeten duurzamer, anders dreigt sluiting per 2023

Meer dan de helft van de Nederlandse ondernemers dreigt over twee jaar hun kantoor te worden uitgezet, omdat hun pand niet energiezuinig is. Maar door corona heeft verduurzaming nu een lage prioriteit. Daarover bericht RTL Nieuws.

Label C

De kantoormarkt moet grondig verduurzamen. Vanaf 1 januari 2023 moet een kantoor minimaal energielabel C hebben en vanaf 2030 is op z’n minst label A zelfs de eis. Het gaat om panden die groter zijn dan 100 m2 , die in z’n geheel als kantoor dienen. Daarvan zijn er 62.000 in ons land. Slechts 21.000 van die panden voldoen momenteel aan de eisen, zo blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemen. 66 procent van de kantoorpanden scoort lager dan energielabel C, of heeft überhaupt nog geen energielabel geregistreerd.

Geen prioriteit

Veel eigenaren en huurders zijn niet op de hoogte van de wetsverandering die hogere eisen stelt aan de energiezuinigheid van hun pand. In het ergste geval kunnen zij uit hun kantoor worden gezet. Door de coronacrisis heeft verduurzamen nu bovendien een lage prioriteit. Een energielabel aanpassen staat daarbij als laatste op het to-do-lijstje. Tom Hoven van de RVO ziet dit jaar een licht dip in de stijgende lijn die eerder was ingezet. Willen we na het coronatumult de deadline nog halen, dan zal het verduurzamingstempo moeten worden opgevoerd, aldus Hoven.

Minder meters nodig

Een interessante ontwikkeling is echter dat door de coronacrisis anders over kantoorruimte wordt gedacht. Met de trend van thuiswerken zien bedrijven mogelijkheden om op vierkante meters te besparen. ‘Bedrijven denken nu eerder aan het afstoten van kantoorpanden,’ zegt Peter Boelhouwer, hoogleraar vastgoed aan de TU in Delft tegen RTL Nieuws. Door het vele thuiswerken denken bedrijven de komende tijd fors minder kantoorruimte nodig te hebben, bleek eerder al uit onderzoek van KPMG.

Terugverdienen

Een andere reden waarom verduurzamen lage prioriteit heeft is geld. Bedrijven hikken aan tegen de investering die nodig is. Uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw blijkt echter dat tot een derde van de investeringskosten binnen afzienbare tijd terug kan worden verdiend. En er is nog iets anders dat bedrijven over de streep kan trekken: in een duurzaam gebouw werkt het personeel namelijk harder en zijn ze minder vaak ziek. Meer werkcomfort doet de productiviteit met 10-15% stijgen, en het ziekteverzuim met 1,5 tot 2,5% dalen.

Bron: RTL Nieuws