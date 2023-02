Veel kantoorgebouwen voldoen nog niet aan verplicht energielabel, handhaving mogelijk

Per 1 januari 2023 moeten kantoren minimaal energielabel C hebben. Op die datum voldeed naar schatting 55% van de kantoren aan deze verplichting. De overige 45% voldeed niet, meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Start toezicht

Vanaf 1 januari 2023 moeten alle kantoorgebouwen een geregistreerd energielabel C of beter hebben. Kantoorgebouwen die daar niet aan voldoen zijn vanaf dat moment in overtreding. Het toezicht en de eventuele handhaving ligt bij gemeenten en omgevingsdiensten. Gemeenten en omgevingsdiensten bepalen hoe er gehandhaafd wordt en onder welke voorwaarden een gebouw in overtreding gebruikt mag worden. Als onderdeel van de handhaving kan er een planning opgesteld worden om zo snel mogelijk een voldoende energielabel te behalen.

Groei aantal voldoende energielabels

Toen de energielabel C-verplichting op 18 oktober 2018 werd aangekondigd, had naar schatting 20% van de kantoren een energielabel C of beter. Sinds die datum is het aandeel jaarlijks gestegen. In het afgelopen jaar steeg dit aandeel sneller, waarschijnlijk omdat de ingangsdatum dichterbij kwam. Op 1 januari 2023 had naar schatting 55% van de kantoren een energielabel C of beter. Kantooreigenaren hebben daarmee een flinke slag gemaakt om aan hun verplichtingen te voldoen.

Aanzienlijk deel voldoet nog niet

Het uiteindelijke doel is nog niet bereikt. Op basis van verschillende bronnen schat de RVO dat ruim 64.000 kantoren onder de label C-verplichting vallen. Kleine kantoorgebouwen en erkende monumenten vallen bijvoorbeeld niet onder de label C-verplichting en zijn hierin niet meegerekend. Van de 45% die niet voldoet, heeft 10% een label D of slechter en heeft 35% nog geen geregistreerd label.