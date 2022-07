Ruim de helft van de kantoren is nog niet klaar voor energielabel C

Nog maar 48% van de kantoren in Nederland had op 1 juli 2022 een label C of beter, schat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De tijd begint te dringen, want per 1 januari 2023 moeten kantoren aan deze nieuwe verplichting voldoen.

Stijging van groene energielabels

Na een redelijk constante stijging van het aandeel groene labels (label C of beter) in de afgelopen jaren, lijkt de stijging in het afgelopen halfjaar iets te versnellen. Sinds 2017 neemt het aandeel groene labels jaarlijks met 7 à 8 procentpunt toe. In het afgelopen halfjaar was dit 5 procentpunt, schat de RVO op basis van verschillende registraties. Bepaalde kantoorgebouwen, zoals kleine kantoren en monumenten, vallen niet onder de verplichting en zijn hierin niet meegerekend.

Minimaal energielabel C of hoger

Per 1 januari 2023 bent je als kantooreigenaar– en gebruiker verplicht om voor het kantoor een energielabel C of hoger te hebben. Heb je dan niet het juiste label? Dan mag je het kantoor niet meer als kantoor gebruiken. Wie dus nog niet in actie is gekomen zal de komende periode maatregelen moeten nemen om het kantoor ook na 1 januari 2023 als kantoor te kunnen blijven gebruiken.

Geen energielabel C of hoger? Neem snel maatregelen

De eerste stap die je kunt nemen is het aanvragen van een maatwerkadvies. Hiermee krijg je een inschatting van de energiezuinigheid van het kantoor. Wanneer blijkt dat het kantoor niet energiezuinig is (label D of slechter) dan kan de energieadviseur advies geven over energiebesparende maatregelen.

Bekijk voor meer informatie de RVO-pagina Energielabel C kantoren