Boekhouding wegenbouwer brengt Rotterdamse corruptie aan het licht

Een wegenbouwer uit Rucphen vraagt belastingvrijstelling aan omdat hij een goed doel sponsort. Dat goede doel, een Rotterdamse ambtenaar die meedoet aan Alpe D’HuZes, vermeldt de naam van de gulle sponsor echter niet op zijn fietsshirt waarop wel andere sponsoren staan. Dat wekt de interesse van de Belastingdienst.

Steekpenningen

Als de boekhouding van de wegenbouwer aan een nader onderzoek wordt onderworpen blijken er jarenlang dubieuze betalingen te zijn verricht. De Rotterdamse ambtenaar wordt samen met een collega onderwerp van een groot corruptie-onderzoek. Dan komt aan het licht dat Brabantse wegenbouwers voor tonnen aan steekpenningen hebben betaald. De Telegraaf wist de hand te leggen op het onderzoeksdossier en berichtte er afgelopen dinsdag over.

Racefietsen

De zaak kwam in 2018 aan het licht. De rijksrecherche deed dat voorjaar een inval in het huis van de hoofdverdachte. Daar werden 22 racefietsen en tientallen Rolex- en Breitlinghorloges aangetroffen. Ook de luxe keuken in zijn rijtjeshuis was betaald door een wegenbouwer. Justitie verdenkt de ambtenaar van het aannemen van 312.000 euro aan steekpenningen. Bij de andere verdachte vond de recherche voor 106.000 euro aan waardevolle spullen. De twee werken voor stadsbeheer bij de gemeente Rotterdam. Zij regelen de plaatsing van verkeersborden en parkeermeters door de hele stad, zorgen voor asfaltering van de Maastunnel en voor de inzet van stratenmakers. Zo komt er in een periode van vijf jaar ruim 30 miljoen euro aan facturen binnen, die allemaal betaald worden met gemeenschapsgeld. Maar wat weinigen weten, is dat de bedrijven met medeweten van Peter en Cor bij veel facturen tien tot dertig procent extra rekenen. Het verschil wordt onderling verdeeld. In totaal gaat het om ruim een miljoen euro.

‘Cultuur’

Volgens de twee verdachten is het aannemen van steekpenningen onderdeel van de cultuur op het Rotterdamse gemeentehuis. Afgelopen juni zijn nog eens drie ambtenaren op staande voet ontslagen en werden vier anderen op non-actief gesteld. Over twee weken presenteert de gemeente de resultaten van een intern onderzoek naar de omkopingspraktijken. De zaak brengt de grootschalige bouwfraude in herinnering, waarnaar een parlementaire enquêtecommissie onderzoek deed. In de jaren 1990-2000 maakten 344 Nederlandse bouwbedrijven zich schuldig aan fraude en omkoping. Op 11 februari 2005 kwam de bouwwereld met de regering een schadevergoeding overeen van 70 miljoen euro.

