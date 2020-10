Corona-app en accountants, wel of niet installeren?

Een busbedrijf raadt buschauffeurs af de coronamelder te installeren. De werkgever staat bepaald niet alleen in zijn twijfels over de app. Bedrijven vrezen dat deze tot onnodig ziekteverzuim kan leiden. Ook onder accountants is de vraag: wel of niet installeren?

Standaardadvies

De coronamelder is inmiddels 3 miljoen keer gedownload. De app registreert of je ‘langdurig’ (langer dan 15 minuten) dichtbij iemand met corona bent geweest. Is dit het geval, dan krijg je automatisch het advies om tien dagen in quarantaine te gaan. Tegen dit standaardadvies maken werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland bezwaar. Ze zouden liever zien dat de app adviseert om een coronatest te ondergaan. Werkgevers zijn namelijk bang dat medewerkers massaal in quarantaine gaan en ‘half Nederland’ straks thuis komt te zitten. Maar een melding van de app betekent allerminst dat iemand ook besmet is of zelfs maar een risico heeft gelopen op besmetting.

10 meter

Bij de bouw van de app is veel aandacht uitgegaan naar de privacy van gebruikers. Die lijkt nu goed beschermd. Maar een andere reden van de bezorgdheid is niet weggenomen. Dat is de onnauwkeurigheid van de coronamelder. De app werkt op basis van blue tooth. Blue tooth heeft een bereik van 10 meter. Dit betekent dat de coronamelder ook adviseert in quarantaine te gaan als iemand langere tijd op circa 10 meter van een coronabesmet persoon is geweest. Iedereen weet dat de kans op besmetting bij een afstand van meer dan anderhalve meter klein is. Toch luidt het advies van de coronamelder, die geen onderscheid kan maken in de afstand tot de besmettingsbron, altijd om in quarantaine te gaan.

Buschauffeurs

Een landelijk vervoersbedrijf heeft buschauffeurs op ten minste één locatie uitgelegd hoe de coronamelder werkt. Daarbij zijn ook de bezwaren tegen de app aan bod gekomen. Volgens een buschauffeur is hem door leidinggevenden ronduit geadviseerd de coronamelder niet te installeren. Immers, zit er een besmet persoon tien meter achter de chauffeur, dan kan deze toch een melding krijgen met het advies in quarantaine te gaan. Het vervoersbedrijf vreest op die manier geen chauffeur meer over te houden.

Liever testen dan quarantaine

Het probleem speelt ook in het onderwijs, waarbij leerkrachten weliswaar anderhalve meter afstand houden, maar de blue tooth van hun telefoon andere telefoons tot op tien meter afstand kan ‘zien’. Leerlingen die besmet zijn kunnen bij de leerkracht een melding veroorzaken dat deze in quarantaine moet gaan. VNO-NCW en MKB-Nederland zien dan ook liever dat gebruikers van de app het advies krijgen om zich te laten testen, ongeacht of er klachten zijn. Minister De Jonge van Volksgezondheid stelde eerder dat een waarschuwing van CoronaMelder geen reden voor een test is wanneer er geen klachten zijn.

Thuiswerken

Hoewel accountants massaal thuiswerken, kan de coronamelder ook bij hen tot onterechte thuisquarantaine leiden. Accountants bezoeken immers nog wel klanten of reizen met het openbaar vervoer. Voordeel is dat accountants goed thuis kunnen werken. Daarom zal het advies om tien dagen geen contact met anderen te hebben niet zo’n impact hebben op het werk als in andere branches.

Een ander probleem met de app is dat deze niet werkt op telefoons van voor 2015. Zo is de coronamelder niet de installeren op een iPhone 5. Met name ouderen zouden vaak nog over verouderde mobiele telefoons beschikken.