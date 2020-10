Van Oers Marathon is event van 15 dagen

De Van Oers Marathon is al jaren vaste prik in west-Brabant. Maar vanwege corona kan het evenement niet doorgaan. De organisatie heeft daarom voor een andere opzet gekozen. Het accountantskantoor blijft een trotse sponsor die medewerkers aanmoedigt ook deel te nemen.

Corona

Hardlopen past bij de gezonde levensstijl die Van Oers ondersteunt. Maar het hardloopevenement is ook een jaarlijks feestje in Etten-Leur, waar het accountantskantoor een vestiging heeft. Vanwege de coronacrisis is besloten het evenement dit jaar niet door te laten gaan. Maar er is een alternatief: deelnemers kunnen van 10 tot 25 oktober hun eigen afstand lopen (5 km, 10 km, halve marathon, hele marathon). Door met de strata-app de eigen tijd te klokken, kunnen er zelfs prijzen worden uitgeloofd voor de snelste lopers. Er is ook een prijs voor de leukste foto die onderweg gemaakt is.

50 Van Oers-deelnemers

Didier Vroom, werkzaam bij de marketingafdeling Van Oers, vertelt dat Van Oers het hardloopevenement ook gebruikt om medewerkers in beweging te krijgen. ‘Normaal gesproken doen zo’n 60 à 70 collega’s mee. Nu hebben zich 50 medewerkers ingeschreven. Een mooi aantal, vinden wij.’ Zo’n 5 à 10 Van Oers-professionals lopen de marathon. Vroom: ‘Collega’s die meedoen geven we een leuk startpakket, met een T-shirt, armband en een gezonde reep.’

De foto bij dit artikel dateert uit 2019, toen nog niemand van de anderhalvemetersamenleving had gehoord.