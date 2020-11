Cel geëist tegen serie-faillissementsfraudeur

Het Openbaar Ministerie heeft een onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist tegen een 55-jarige verdachte uit Bergen die zou hebben aangestuurd op een faillissement van zijn onderneming en € 278.561 zou hebben onttrokken aan de boedel.

De officier van justitie legt de man bedrieglijke bankbreuk door onttrekkingen uit de boedel en het niet voeren en overleggen van een administratie ten laste. Het is niet de eerste keer dat de man in aanraking komt met justitie: in 2018 is hij al eens veroordeeld voor valsheid in geschrift en het niet voeren van een administratie. Dat was voor het OM reden om een strafzaak tegen hem te beginnen. ‘Juist omdat hij maar doorgaat, heb ik besloten hem te dagvaarden in de hoop dat hij stopt. Mijnheer is een klassieke faillissementsfraudeur.’

Onderneming laten ploffen

Het bedrijf van de verdachte ging in augustus 2015 failliet. De FIOD deed onderzoek en constateerde dat de man drie onttrekkingen uit de boedel had verricht en zijn administratie niet had gevoerd. De officier van justitie vermoedt dat de man in de maanden voor het faillissement de omzet van het failliete bedrijf naar de 100%-aandeelhouder heeft verschoven. Er zijn ook privé-gelden en goederen uit de boedel onttrokken. ‘Ook dit keer staakt hij het voeren van de administratie en draagt hij bezittingen en/of schulden over aan een andere ondernemingen en laat de onderneming ploffen waar de schulden in achterblijven. Het afgelopen jaar heb ik conservatoir beslag laten leggen op de woning die verdachte in gebruik heeft en die op naam van zijn zoon staat. Met het verkrijgen van de hypotheek was ook van alles mis.’

Kaal afstraffen

Het OM eist een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden en een bestuursverbod van vijf jaar. ‘Als ervaringsdeskundige met justitie komt hij niet tot inkeer maar speelt hij het spel deze keer een niveautje hoger door alleen op basis van het strafdossier een schriftelijke verklaring af te willen leggen. Gelet op hetgeen al gezegd is over de eerdere strafzaak, zie ik geen aanleiding voor een voorwaardelijk strafdeel en is kaal afstraffen de enige passende afdoening.’ Over twee weken doet de rechter in Amsterdam uitspraak.

Faillissementsfraude is regelmatig onderwerp van strafzaken. In augustus kwam een eigenaar van een pakketbezorgingsdienst voor de rechter. Eind vorig jaar draaide een man uit Boxtel nog voor 30 maanden de cel in omdat hij bij meerdere faillissementen had gefraudeerd.