‘Ondernemer in pakketbezorging schuldig aan zo goed als alle varianten faillissementsfraude’

Werknemers die door de belastingdienst werden aangemerkt als zwartwerkers, een curator die om de tuin geleid werd en een onterecht opgestreken WW-uitkering van ruim 80.000 euro. Dat is de ravage die een ondernemer in de pakketbezorging volgens justitie de afgelopen tijd achterliet. Het OM eiste daarom deze week bij de rechtbank Rotterdam een gevangenisstraf van 12 maanden tegen de verdachte ondernemer.

Faillissementsfraude

In 2016 nam hij verschillende ondernemingen over in de pakketbezorging, meldt het OM. Bij de bedrijven waren meer dan 80 werknemers actief. Hier ging het volgens justitie echter snel mis. Zo werden de boekhouding en administratie niet bijgewerkt en toen de ondernemingen in zwaar weer verkeerden werkte de verdachte ondernemer ‘het halve wetboek af met betrekking tot faillissementsfraude’, meldde de officier van justitie. Uit het hele dossier komt volgens justitie het beeld naar voren dat de ondernemer er alles aan doet om partijen om te tuin te leiden en zaken anders voor te stellen. Hij verstrekt geen informatie aan de curator, onttrekt kasgeld en verschillende voertuigen uit de boedel en maakt diverse bedragen over op andere rekeningen, ten nadele van de schuldeisers.

Bijhouden administratie

Voor het OM is het gebrekkige bijhouden van administratie het kernpunt van de zaak: ‘Met als meest kwalijke voorbeeld; de situatie voor de werknemers. Personen die werkzaam waren als pakketbezorgers en vaak moeten leven van loonstrook naar loonstrook, geen vetpot opbouwen voor hun pensioen en zich niet bezighouden bij welke vennootschap zij precies in dienst zijn. Deze groep mensen is in de situatie gekomen waar zij door de belastingdienst werden aangemerkt als zwartwerkers met alle gevolgen van dien. Voor deze werknemers is geen pensioen afgedragen maar wel ingehouden. Waar dat geld – bedoeld voor het pensioen van de werknemers – naartoe is gegaan, is een goede vraag. Misschien nog wel een betere vraag; wie heeft deze kosten wel ingehouden maar niet afgedragen? Op beide vragen kan verdachte volgens de officier antwoord geven.’

Een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden is volgens justitie op zijn plaats. De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak.

Bron: OM