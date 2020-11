Helft CFO’s ziet weer groei in het verschiet

De CFO’s van Nederlandse bedrijven zijn optimistischer gestemd over de toekomst dan een half jaar geleden: de helft verwacht de komende 12 maanden een omzetstijging. Dat blijkt uit onderzoek van Deloitte.

Deloitte houdt twee keer per jaar een CFO-survey in Europa, die de stemming en plannen peilt onder de financiële topmensen in het bedrijfsleven. Dit jaar staat met name de coronapandemie centraal; ondanks de tweede coronagolf is het sentiment onder de CFO’s in ons land verbeterd. ‘Maar de investeringsintenties blijven gematigd en kostenreductie staat nog steeds hoog op de agenda’, nuanceert Deloitte. Toch is 41% van de CFO’s optimistischer te zijn dan een aantal maanden geleden over de financiële vooruitzichten voor hun bedrijf. Tegenover de 50% die een omzetstijging verwacht, staat 30% die de inkomsten zien dalen. Wel heeft inmiddels 22% van de bedrijven het niveau van voor de pandemie minimaal geëvenaard, terwijl 45% denkt dat niveau pas over een jaar te bereiken.

Meer investeren

De komende 12 maanden geven de CFO’s prioriteit aan initiatieven voor kostenreductie, digitalisering van hun bedrijf en uitbreiding door acquisities. ‘Ondanks het algemene gebrek aan investeringslust, is ongeveer 65% van de Nederlandse CFO’s van plan meer te investeren in verbeteringen van bedrijfsprocessen. De opleiding van medewerkers, een belangrijk onderdeel van de digitale transformatie, is ook een gebied waar een derde van de CFO’s verder in wil investeren.’

Lees hier het onderzoek van Deloitte