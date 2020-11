Hard oordeel over falend toezicht op Wirecard

Het toezicht in Duitsland op het inmiddels failliete betaalbedrijf Wirecard liet veel te wensen over. Dat concludeert de Europese beurstoezichthouder Esma in een 190 pagina’s tellend rapport.

Wirecard moest dit jaar de publicatie van de jaarcijfers keer op keer uitstellen. Tegen de zomer bleek een bedrag van € 1,9 miljard verdwenen. Topman Markus Braun stapte op en werd later gearresteerd; eind juni ging Wirecard failliet. Volgens de Financial Times is het bedrijf vlak daarvoor leeggetrokken. De rol van EY als controlerend accountant staat sindsdien ook ter discussie.

Esma-onderzoek

Esma heeft in het onderzoek gekeken naar de gebeurtenissen die leidden tot de ineenstorting van Wirecard en naar het handelen van toezichthouders BaFin (marktwaakhond) en FREP (boekhoudtoezichthouder).

Reeks tekortkomingen

Esma constateert een reeks aan tekortkomingen, onder anderen in de effectiviteit van het toezichtsysteem, de marktmonitoring door BaFin en FREP en in de onafhankelijkheid van BaFin van de Duitse regering. “De Wirecard-zaak heeft maar weer eens laten zien dat financiële verslaggeving van hoge kwaliteit essentieel is voor behoud van het vertrouwen van investeerders in de kapitaalmarkten en toont de noodzaak om consistente en effectieve handhaving van die verslaggeving te hebben in de hele Europese Unie”, reageert de Nederlandse ESMA-voorzitter Steven Maijoor. Naar aanleiding van het rapport wordt gekeken of het toezicht op de markten centraler zal moeten plaatsvinden om schandalen zoals bij Wirecard in de toekomst te voorkomen. Maijoor: “Het rapport van vandaag signaleert tekortkomingen in het toezicht en de handhaving rond Wirecards financiële verslaggeving. De aanbevelingen in het rapport kunnen bijdragen aan het opnieuw bekijken van het Duitse regime van toezicht en handhaving.”

