‘Ontbrekende miljarden bij Wirecard hebben nooit bestaan’

De € 1,9 miljard die ontbreekt in de boekhouding van de Duitse betalingsverwerker Wirecard, heeft misschien nooit bestaan, zo laat het bedrijf weten. EY heeft al meerderde malen de jaarrekening uitgesteld en op de beurs is de koers van Wirecard onderuitgegaan.

Afgelopen week werd bekend dat er een gat van € 1,9 miljard bestaat. Dat bedrag zou op derdengeldenrekeningen moeten staan die door twee Aziatische banken op de Filipijnen werden beheerd. Alleen kunnen de banken het geld niet terugvinden. EY heeft daarom opnieuw de jaarcijfers niet gepubliceerd en heeft aanwijzingen dat er is gefraudeerd. Zondag meldde de Filipijnse centrale bank dat het geld nooit in het financiële systeem van het land terecht is gekomen. De twee banken ontkennen zelfs dat Wirecard ooit klant is geweest. EY heeft volgens hen waarschijnlijk vervalste documenten gekregen over de banktegoeden.

Topman vertrokken

Topman en oprichter Markus Braun heeft laten weten dat er een klacht gaat komen over de verdwenen geldsom en stapte kort na die aankondiging zelf op. Wirecard heeft de afgelopen dagen al ruim 75% van de beurswaarde zien verdampen. Twee jaar terug moest een belegger nog € 200 neertellen voor een aandeel; de verwachting is dat het maandag daalt naar een tientje. Enkele weken terug waren er al invallen bij Wirecard in verband met financiële malversaties.

KPMG onderzocht eerder de boekhouding van Wirecard, maar heeft geen misstanden kunnen vinden. Wel is er onduidelijkheid over omzetten met derde partijen in Azië. EY komt er in het KPMG-rapport niet florissant uit.

Bron: ANP