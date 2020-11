Ook hof vindt Wwft-boetes goudhandel Heerhugowaard terecht

Na jarenlange procedures zijn de grote goudhandelaren Hollandgold en Goudstandaard uit Heerhugowaard ook in hoger beroep veroordeeld tot boetes vanwege het overtreden van de Wwft. Wel vallen de straffen met boetes van € 15.000,- en € 3000,- bij het Gerechtshof Amsterdam lager uit dan in de eerste gerechtelijke procedure.

Uitspraken: ECLI:NL:GHAMS:2020:2899 & ECLI:NL:GHAMS:2020:2898

Contante betalingen

De zaak was aangespannen door het OM omdat de aan elkaar gelieerde goudhandelaren van 2013 tot en met 2015 hadden nagelaten om volgens de Wwft verplichte ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU. Daarbij ging het bij elkaar om € 1.243.351,- aan goudaankopen die contant waren afgerekend. Daarnaast hadden de Heerhugowaardse bedrijven meermaals nagelaten om cliëntenonderzoek te verrichten en de bij het cliëntenonderzoek verzamelde gegevens op toegankelijke wijze te bewaren. Daarvoor werd in 2016 een boete van € 62.000,- opgelegd, waarvan €24.000 voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

Aansprakelijkstelling

De bedrijven werden in 2014 overgenomen door Aunexum. Dat bedrijf kondigde in 2016 in het FD aan de vorige eigenaren van de goudhandel aansprakelijk te stellen voor de schade door de veroordelingen. Zelf zegt Aunexum veel in compliance te investeren en ook het Hof spreekt nu uit dat de Wwft inmiddels goed lijkt te worden nageleefd.

Hoger beroep

Tegelijk ging Aunexum ook in hoger beroep tegen de veroordelingen. Dat pakt deels goed uit, want het hof komt tot een andere bewezenverklaring dan de rechtbank. Wel blijven de eerder door de rechtbank geconstateerde Wwft-overtredingen gedeeltelijk overeind en dus worden ook nu boetes opgelegd. Dat de bewezenverklaarde strafbare feiten hebben plaatsgevonden voorafgaand aan de overname van de bedrijven door het huidige management, is wat het hof betreft geen strafverminderende omstandigheid. Wel houdt het hof er rekening mee dat ten tijde van de transacties de verplichtingen uit hoofde van de Wwft minder bekend waren dan tegenwoordig.

Verbeteringen

De vertegenwoordigers van de bedrijven voerden op de rechtszitting ter verdediging aan dat de procedures binnen het bedrijf naar aanleiding van het onderzoek inmiddels zijn aangepast. Dat nu de verplichtingen uit de Wwft wel worden nageleefd vindt ondersteuning in het uittreksel uit de Justitiële documentatie van 1 oktober 2020, constateert het hof. Daaruit blijkt dat de bedrijven sinds de Wwft-overtredingen niet met politie en justitie in aanraking zijn geweest.