Friese accountants gaan samen met banken bedrijven redden

In Friesland gaat een consortium van provincie, banken en accountants bedrijven in nood helpen. Reden: Friese bedrijven vragen veel minder vaak coronasteun aan dan bedrijven elders in het land.

Het consortium wil daarmee voorkomen dat bedrijven failliet gaan die te belangrijk zijn voor de economie. Het samenwerkingsverband, Business Boost Fryslân geheten, draagt ondernemingen aan die het door de coronacrisis moeilijk hebben. Experts gaan er vervolgens mee aan de slag. Volgens CDA-gedeputeerde Sander de Rouwe en directeur Dennis Carton van MKB-ondersteuner YnBusiness is de aanleiding dat bedrijven soms geen hulp zoeken als ze in de problemen zitten.

Eigen broek ophouden

Volgens beiden zijn Friese bedrijven te trots om coronasteun aan te vragen. Ze maken minder dan elders in het land gebruik van de noodmaatregelen. Een eigen poll van De Rouwe, die op Twitter vroeg waarom dat zou zijn, leverde als meest gekozen antwoord op: ‘Eigen broek ophouden.’

Accountant als financiële poortwachter

Banken en accountants gaan nu scannen of ze klanten hebben die in moeilijkheden verkeren. ‘Zij zijn de financiële poortwachters van ons MKB’, aldus De Rouwe. ‘Door op tijd in te grijpen kunnen we deze bedrijven begeleiden naar gezonde bedrijfsvoering onder nieuwe economische omstandigheden.’ Voordat de experts – zoals advocaten en bedrijfsadviseurs – worden ingeschakeld, is er een gesprek met de ondernemer. ‘Het traject is op vrijwillige basis, maar niet vrijblijvend. Het gaat om een proces dat maanden kan duren, waarbij het bedrijf wordt ondersteund door onze experts. Wij vragen van de ondernemer dan ook bereidheid om te veranderen en te innoveren’, zegt De Rouwe.

Vijf voor twaalf is te laat

Voorwaarde is bovendien dat het bedrijf belangrijk is voor de regionale economie. En het water moet nog niet tot aan de lippen staan: ‘We richten ons op halftwaalvers’, zegt Carton. ‘Geen ondernemingen waar het al vijf voor twaalf is of zelfs kwart over twaalf, maar bedrijven waar we zorgen over hebben en de pijn nog niet op korte termijn voelen. Dan kunnen we op tijd ingrijpen.’ Doelstelling is om het komende halfjaar honderd bedrijven te helpen. Daar mogen banken en accountants zelf ook bij zitten.

Het consortium telt ook juristen, kredietverstrekkers als Qredits en participatiemaatschappij FB Oranjewoud. Iedereen doet zonder winstoogmerk mee.

Bron: Leeuwarder Courant