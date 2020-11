Ondernemers pleiten voor snel perspectief voor gesloten sectoren

De afname van het aantal besmettingen en de druk op de zorg, waardoor onder andere de bioscopen, theaters en pretparken weer open kunnen, is goed nieuws. Voor de door de gedeeltelijke lockdown getroffen sectoren ontbreekt echter nog perspectief.

Dat zeggen ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW in een reactie op de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge van dinsdagavond. ‘Zo wordt pas medio december duidelijk of de horeca met de feestdagen weer aan de slag kan. De halvering van de quarantaine-periode is een goede stap op weg. Een combinatie van slimme maatregelen per sector en grootschalig testen moet er voor gaan zorgen dat de economie stapsgewijs uiteindelijk weer zonder beperkingen veilig kan gaan draaien. Daarover zijn we constructief in overleg met het kabinet.’

Opschaling testcapaciteit

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn positief over het streven van het kabinet om de testcapaciteit nog veel verder op te schalen. Door de al bereikte uitbreiding van die capaciteit is het vanaf 1 december mogelijk om mensen zonder klachten zich te laten testen, zodat de periode van thuisquarantaine wordt teruggebracht van 10 naar 5 dagen. ‘Dat is een goede stap, maar het doel zou moeten blijven dat de duur van de quarantaine met behulp van testen naar 0 dagen gaat. Het is belangrijk dat mensen zich ook echt laten testen en bij een positieve uitslag de richtlijnen volgen.

Slimme maatregelen

‘Door de komende maanden de testcapaciteit nog veel verder uit te bouwen moet het mogelijk zijn een écht perspectief te bieden waarin reizen, bezoek aan horeca en evenementen weer zonder beperkingen mogelijk wordt’, schatten de ondernemersorganisaties in. ‘Door daarnaast te starten met het toetsen van slimme sectorspecifieke maatregelen -zoals het plan voor een praktijkproef in de horeca- zou al richting het einde van het jaar ondernemers en de samenleving meer perspectief geboden moeten worden’.

Ruimhartiger steun

MKB-Nederland en VNO-NCW vinden dat ruimhartiger steun voor de zwaarst getroffen sectoren noodzakelijk blijft en de generieke steunmaatregelen niet per 1 januari moeten worden afgebouwd. Zo vinden zij het een goede zaak dat het kabinet deze week al met een steunpakket van bijna 500 miljoen euro maatwerk levert voor de culturele sector, waaronder de musea, poppodia en vrije theaterproducenten. ‘De uitdaging is hier nog wel om tot een uitvoerbare regeling te komen’.