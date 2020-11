EY stopt controle jaarcijfers DGB

DGB Group heeft maandag het jaarverslag over 2019 gepubliceerd. Zonder controleverklaring, want de opdracht aan accountant EY is beëindigd.



‘Hoewel de jaarrekening 2019 (nog) niet van een controleverklaring van een accountant is voorzien, acht het bestuur van DGB het van belang om aandeelhouders van de inhoud van jaarverslag en jaarrekening op de hoogte te stellen’, laat het bedrijf weten. Vrijdag besloten de groep en EY gezamenlijk om de controleopdracht te beëindigen.

Governancestructuur gewijzigd

Dat heeft te maken met van de verkoop van alle dochtermaatschappijen van DGB op 4 september. ‘Naar aanleiding daarvan concluderen DGB en haar externe accountant dat er voor de controle van de jaarrekening 2019 niet meer wordt voldaan aan de randvoorwaarden voor het uitvoeren van een accountantscontrole. Aan dit besluit ligt het feit ten grondslag dat de governancestructuur zoals die was bij het uitvoeren van de bedrijfsactiviteiten 2019 per heden niet meer aan de orde is. Ook is er geen mogelijkheid meer voor de externe accountant om met mensen te spreken bij de reeds verkochte vennootschappen.’

Strafmaatregel Euronext

Het beursgenoteerde DGB, gespecialiseerd in agrosoftware, kreeg in juli een strafmaatregel opgelegd door beursuitbater Euronext: de jaarrekening van 2019 was toen nog altijd niet goedgekeurd. En dat terwijl het een van de weinige kleine fondsen was die een controlerend accountant konden strikken, nu veel accountants de OOB-controlevergunning hebben ingeleverd. Problemen met de controle bleken al in maart; die werden toen toegeschreven aan de omstandigheid dat het de eerste controle door de nieuwe externe accountant EY was.

Vele onderdelen niet meer relevant

De ongecontroleerde cijfers laten een netto-omzetgroei zien van 8% tot € 16,8 miljoen. Het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen komt uit op € 1,6 miljoen. Maar begin september deed het bedrijf dus alle dochterondernemingen van de hand. ‘Gelet op deze ontwikkelen na balansdatum, zijn vele onderdelen van onderhavig jaarverslag thans niet meer representatief voor de onderneming, niet meer actueel en/of niet meer relevant. De vennootschap heeft op 10 september 2020 haar betrokkenheid aangekondigd bij de taak en het doel van wereldwijde herbebossing, natuurbehoud, herstel van ecosystemen en geavanceerde energiecompensatiediensten. Deze activiteiten zijn nog niet opgenomen in het jaarverslag 2019 omdat deze toen nog niet actief waren.’