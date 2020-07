DGB op strafbankje omdat EY jaarrekeningcontrole niet op tijd af heeft

De DGB Group is door beursuitbater Euronext naar het strafbankje van de beurs verwezen omdat het concern niet in staat is gebleken zijn jaarrekening van 2019 goedgekeurd te krijgen. Het beursgenoteerde agrosoftwarebedrijf kreeg het, in tegenstelling tot veel andere kleine beursfondsen, voor elkaar om met EY een controlerend accountant te strikken.

Tot het voorkomen van strafmaatregelen leidt dat echter niet, aangezien het Big Four-kantoor al enkele keren liet weten de jaarrekeningcontrole niet op tijd af te kunnen ronden. In maart werd de publicatie van de jaarcijfers 2019 voor de eerste keer uitgesteld, tot 30 juni. Als oorzaak werd toen genoemd dat er extra werk was omdat het de eerste controle door de nieuwe externe accountant EY betreft. De raad van bestuur gaf toen aan de gang van zaken te betreuren, ‘zeker omdat het team van DGB Group zich volledig heeft ingespannen om uitstel van publicatie te voorkomen.’

Strafmaatregel Euronext

De maatregel van Euronext is vanaf donderdag effectief. DGB zegt in een verklaring kennis te hebben genomen van de noteringsmaatregel door Euronext. ‘DGB Group heeft op meerdere momenten gecommuniceerd dat de externe accountant haar werkzaamheden niet heeft afgerond en meer tijd nodig heeft. DGB Group verwijst naar de eerder hieromtrent uitgebrachte persberichten. Zodra duidelijkheid is over de datum van de publicatie zal DGB Group de markt hierover informeren.’

Wetswijziging aangekondigd

DGB en eerder deze week ook Bever Holding sloten zich dit jaar aan in een lange rij van relatief kleine beursfondsen die geen controlerend accountant kunnen vinden. Sinds Grant Thornton, Accon Avm en Baker Tilly in 2018 en 2019 aankondigden hun OOB-vergunning in te leveren zijn de opties nog maar beperkt voor OOB’s. Minister Hoekstra van Financiën kondigde daarom onlangs aan met een wetswijziging te komen waardoor accountants straks kunnen worden aangewezen voor de OOB-controle van beursgenoteerde bedrijven.