KroeseWevers neemt MTN over

Top 30-kantoor KroeseWevers neemt per 1 januari MTN Accountants & Adviseurs in Groningen over. Het bedrijf groeit daarmee naar 400 medewerkers en versterkt zijn positie in de supermarktbranche.

MTN, gericht op het MKB, telt 30 medewerkers en nam vorig jaar nog plaatsgenoot Koops over. ‘KroeseWevers heeft een aantal disciplines in huis die wij niet bezitten. Zo heeft KroeseWevers een audit-tak, een afdeling Corporate Finance en een eigen subsidieadviesafdeling. Wij verwachten dat wij onze klanten met de binnen KroeseWevers beschikbare kennis en ervaring nog beter kunnen ontzorgen en breder en specialistischer kunnen adviseren’, geeft MTN als motivatie voor de overname. ‘Een andere reden voor het bundelen van onze krachten met KroeseWevers is dat wij daarmee de continuïteit voor onze klanten en medewerkers beter kunnen waarborgen.’ Ook de medewerkers hebben meer mogelijkheden om zich te ontwikkelen in een grotere organisatie.

Directieleden van MTN zijn Joost Leertouwer, Chiel Reugebrink en Jeroen Dorreboom. Reugebrink, die samen met Dorreboom mede-eigenaar was van MTN, wordt aandeelhouder en directielid bij KroeseWevers. MTN blijft gevestigd op de huidige locatie in Groningen.

Sterk in supermarkten

KroeseWevers is met € 33,9 miljoen omzet het 21e accountantskantoor van ons land. Na toetreding van MTN telt KroeseWevers 400 medewerkers verdeeld over 8 vestigingen in het noorden en oosten van Nederland. Naast Groningen heeft KroeseWevers vestigingen in Enschede, Emmen, Deventer, Doetinchem, Oldenzaal, Raalte en Zwolle. Begin vorig jaar nam het Lens (Raalte en Zwolle) over. ‘De aansluiting van MTN zorgt ervoor dat KroeseWevers haar marktpositie verder verstevigt in het noorden en oosten van Nederland en in het bijzonder in de supermarktbranche.’ Ook MTN is gespecialiseerd in de supermarktbranche; na de overname heeft KroeseWevers meer dan 175 supermarktondernemers in de boeken.

Directievoorzitter Eric Hutten van KroeseWevers wijst op de multidisciplinaire diensten van zijn bedrijf. ‘Naast accountancy, audit en belastingadvies hebben we een eigen subsidieadviestak, specialisten op het gebied van Corporate Finance, maar ook een Werkgeversdesk, waar we ondernemers ondersteunen bij alle operationele en strategische personeelszaken.’