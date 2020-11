PwC: voortbestaan modeketen Esprit onzeker

Zowel controlerend accountant PwC als Esprit zijn er niet zeker van dat de bekende modeketen kan blijven bestaan, blijkt uit de jaarcijfers. Esprit was in de jaren ’90 en ’00 zeer succesvol, maar kreeg het de laatste jaren moeilijk. Corona komt daar nu nog eens bovenop. In het gebroken boekjaar 2019-2020 leed de keten (met tientallen vestigingen in Nederland) een recordverlies van ruim €433 miljoen. De omzet daalde met meer dan 23% naar ruim €1 miljard.

Oordeel PwC

PwC wijst er in de accountantsverklaring bij de jaarcijfers van het concern op dat er een materiele onzekerheid ‘related to Going Concern’ is. ‘The Pandemic continues to negatively affect the markets in which the Group operates and consequently the Group’s ability to continue as a going concern is dependent on the Group’s adjustment of its strategies to mitigate the possible further impact of the Pandemic, and the successful implementation of the Group’s cost optimization and reduction measures and the Group’s Strategic Plan. These events or conditions, along with other matters as set forth in note 1.2.1 to the consolidated financial statements, indicate the existence of a material uncertainty which may cast significant doubt over the Group’s ability to continue as a going concern.’

Herstructurering

Een herstructurering moet nu uitkomst bieden. Als onderdeel daarvan worden alle 56 Aziatische vestigingen gesloten en zal Esprit ongeveer de helft van de 100 Duitse winkels sluiten. Duitsland is voor het bedrijf de belangrijkste markt. Schuldeisers schelden daarnaast bijna €240 miljoen kwijt. Esprit zelf erkent dat het voortbestaan in gevaar is, maar heeft er naar eigen zeggen vertrouwen in dat het met de maatregelen in elk geval voorlopig weer vooruit kan.