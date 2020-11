EY mogelijk vervolgd, maar zwijgt waarschijnlijk over Wirecard

De Duitse accountantstoezichthouder Apas heeft aanwijzingen dat EY mogelijk strafbare feiten heeft gepleegd bij het controleren van de boeken van Wirecard. Mochten de accountants voor de rechter komen, dan beroepen zij zich waarschijnlijk op hun geheimhoudingsplicht.

Handelsblatt

Apas heeft een brief over mogelijke strafbare feiten van EY gestuurd naar de procureur-generaal in Berlijn, meldt Handelsblatt. De Duitse zakenkrant baseert zich op gesprekken met mensen rond de parlementaire commissie die vorige week een onderzoek is gestart naar de val van Wirecard. Een aantal accountants van EY zal donderdagmiddag in de Bondsdag gehoord worden. In Duitsland kan een accountant die betrokken is bij een valse jaarrekening een maximale gevangenisstraf van drie jaar en boetes krijgen.

Zwijgrecht

Vorige week is in Duitsland een parlementaire enquête gestart naar de val van Wirecard. Daarbij komt ook de rol van accountantskantoor EY aan bod. Voormalig topman en grootaandeelhouder Markus Braun kwam vorige week vanuit het huis van bewaring naar de Bondsdag voor het verhoor. Braun las een verklaring voor en beriep zich op zijn zwijgrecht. Het lijkt waarschijnlijk dat de accountants van EY dit voorbeeld zullen volgen met een beroep op hun geheimhoudingsplicht. Hoewel de top van Wirecard EY toestemming gegeven verklaringen af te leggen, vindt het accountantskantoor dat dit de geheimhouding niet opheft. Eerder liet EY al weten dat er geen aanwijzingen zijn voor wangedrag van medewerkers. Ook is er volgens EY geen vermoeden dat een accountant betrokken was bij het afleggen van valse verklaringen over Wirecard. Braun bevestigde dit vorige week.

Onderzoek KPMG

In een onderzoeksrapport meldde KMPG eerder dit jaar dat bijna 2 miljard euro van Wirecard niet getraceerd kon worden. Huisaccountant EY had de miljarden aan gebakken lucht niet opgemerkt en kreeg er in het rapport van KPMG behoorlijk van langs. Zo had EY niet gezien dat ‘hooggeplaatste managers van Wirecard’ in het geheim belangen hadden in een beleggingsvehikel op Mauritius, aldus KPMG. Dit fonds, Emerging Market Investment Fund 1A (EMIF 1A), verkocht drie Indiase bedrijven aan Wirecard voor 340 miljoen euro. Dat gebeurde in 2015, enkele weken nadat EMIF de bedrijven zelf voor een fractie van dat bedrag had gekocht. KPMG vermoedt dat via deze doorverkoopactie geld van Wirecard is verduisterd. Het lijkt daarop omdat de waarde van de Indiase bedrijven in korte tijd hard steeg. Dat gebeurde deels op basis van winsten die in de toekomst gehaald zouden worden.

Accountant van EMIF 1A

Afgelopen oktober achterhaalden journalisten van de Financial Times wie de accountant was van EMIF 1A. Dit was KMPG, blijkt uit een geheim gebleven toevoeging aan het onderzoeksrapport over Wirecard. Bovendien adviseerde KPMG bij de omstreden verkoop. Een van de betrokken KPMG-partners ging daarna zelfs werken voor EMIF 1A, blijkt uit documenten die de krant inzag. De accountant wil niet ingaan op het verhaal. Bronnen van de FT zeggen dat de rol van het bedrijf niet genoemd is, omdat die ‘niet relevant’ was. Diezelfde bronnen wijzen er ook op dat het onderzoek door een andere afdeling is gedaan, en dat die geen toegang had tot het accountantsverslag van EMIF 1A.