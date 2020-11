Voormalig topman Wirecard zegt bijna niets tijdens parlementair verhoor

Voormalig Wirecard-topman Markus Braun heeft bij een verhoor door de Duitse parlementaire onderzoekscommissie geweigerd om meer dan vijftig vragen te beantwoorden. Tot grote irritatie van veel parlementariërs, die meer te weten hoopten te komen over de rol van de Duitse overheid voorafgaand aan de onthullingen over grootschalige boekhoudfraude bij Wirecard.

‘EY onschuldig’

Wel zei de Oostenrijker Braun dat de Duitse toezichthoudende instanties en politici volgens hem geen schuld hebben aan de ondergang van het betaalbedrijf. Braun nam ook zijn raad van commissarissen en voormalig huisaccountant EY in bescherming. De toezichthouders zijn net als de accountants en hijzelf bedrogen, zei de gevallen topman.

Boekhoudschandaal Wirecard

Betaalbedrijf Wirecard moest dit jaar de publicatie van de jaarcijfers keer op keer uitstellen. Tegen de zomer bleek een bedrag van € 1,9 miljard verdwenen. Topman Markus Braun stapte op en werd later gearresteerd; eind juni ging Wirecard failliet. Volgens de Financial Times is het bedrijf vlak daarvoor leeggetrokken. De rol van EY als controlerend accountant staat sindsdien ook ter discussie. Braun zelf zit nog altijd in voorarrest op verdenking van betrokkenheid bij grootschalige boekhoudfraude.

Parlementair onderzoek

Ondertussen is in Duitsland dus ook een parlementair onderzoek gestart. Daarbij draait het om de rol van het kabinet en van toezichthouder Bafin. Vooral op Bafin is veel kritiek, omdat de toezichthouder niet ingreep toen media vorig jaar al vraagtekens stelden bij Wirecards boekhouding. De parlementaire onderzoekscommissie bekijkt ook of het Duitse kabinet op de hoogte was of had moeten zijn van de verdenkingen. Bondskanselier Merkel promootte Wirecard vorig jaar nog in China, op een moment dat er al volop verhalen rondgingen dat er iets niet in de haak was bij het bedrijf.

