Boekhouder van kabouter Plop hoort 40 maanden eisen

Het Vlaamse Openbaar Ministerie wil dat de boekhouder van Gert Verhulst (Studio 100) 40 maanden de cel in gaat en tien jaar geen excel meer mag aanraken. Maarten S sluisde in elf jaar tijd 5,4 miljoen euro weg.

Honger naar luxe

Maarten S. (47) was tussen 2005 en 2016 de financiële rechterhand van Gert Verhulst en Hans Bourlon van Studio 100, het Belgische succesbedrijf achter onder meer hond Samson, Kabouter Plop, K3 en MegaMindy. In 2018 bedroeg de omzet 180 miljoen euro. Boekhouder S drukte 5,4 miljoen euro achterover om zelf in luxe van te kunnen leiden. ‘Zijn oplichting en fraude waren ingegeven door een ongebreidelde honger naar luxe en moeten dus beschouwd worden als zeer laakbaar’, zei de procureur-generaal van morgen.

Kleine aankopen

De miljoenenfraude kwam aan het licht door kleine aankopen van een boekhoudster. Zij zou onder meer een kleedje en een flesje parfum gekocht hebben met de credit card van het bedrijf. Hoewel S eerst alles ontkende, gaf hij zijn zwendel later toe. Een bevriende ondernemer stelde onder meer valse facturen op, die probleemloos werden uitbetaald. Dat geld werd vervolgens doorgestort naar een privérekening.