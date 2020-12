Elektrisch rijden breekt door, bijtelling omhoog

Een elektrische auto is in gebruik nauwelijks duurder dan een model met brandstofmotor, zo meldt de ANWB. Per 1 januari schiet de bijtelling omhoog.

Goedkopere modellen

In het rapport Elektrisch Rijden Monitor 2020 komt de bond tot een bedrag van 57 eurocent per kilometer voor een elektrisch model tegenover 56,4 cent voor een brandstofauto. De ANWB maakte de berekening op basis van een gebruiksperiode van vier jaar en 15.000 gereden kilometers per jaar. De aanschafsubsidie van de overheid is niet meegerekend. De gemiddelde aanschafprijs van een volledig elektrische auto staat dit jaar op 36.000 euro, al komt dat vooral door het relatief grote aantal modellen in het duurdere segment en doordat er aan de onderkant van de markt nog een inhaalslag gemaakt moet worden. Onder meer Dacia en Fiat hebben recentelijk betaalbare modellen aangekondigd. Voordeligste nieuw leverbare elektrische auto’s Renault Twingo Electric: 20.590 euro Seat Mii Electric: 23.400 euro Smart EQ ForTwo: 23.996 euro Fiat 500: 24.900 euro MG ZS EV: 30.985 euro

Hogere bijtelling

De zakelijke rijder die elektrisch wil worden, kan dat met oog op de portemonnee nog beter dit jaar doet. Tot januari hebben leaserijders een bijtelling van 8 procent over de eerste 45.000 euro van de catalogusprijs. In 2021 stijgt die bijtelling naar 12 procent over de eerste 40.000 euro. En dat merken de autoverkopers, blijkt uit cijfers van de RAI-vereniging. In november zijn 7584 elektrische auto’s verkocht. Dat is ruim 10 procent meer dan in november 2019. En de verwachting is dat de hausse ook in december aanhoudt omdat er steeds meer relatief goedkope elektrische auto’s beschikbaar zijn. De toegenomen populariteit van de wagen op stroom zorgt ook voor een enorme vraag naar snellaadpalen. De wachttijden lopen daarom op. Een laadpaal heb je nu vier tot vijf weken na akkoord op de offerte.

Steeds populairder

De ANWB stelt vast dat elektrische auto’s steeds verder komen op een acculading. Waar de gemiddelde actieradius in 2017 nog op 172 kilometer per acculading stond, ligt het gemiddelde rijbereik dit jaar op 305 kilometer. De interesse van de consument in elektrisch rijden neemt bovendien steeds verder toe. Uit de Elektrisch Rijden Monitor 2020 blijkt dat de groep geïnteresseerden met 40 procent voor het eerst groter is dan die met neutrale personen en niet-geïnteresseerden. Inmiddels laat ruim een kwart weten binnen vijf jaar elektrisch te zullen gaan rijden, waar dat vorig jaar nog 20 procent was. De beweegreden van consumenten zijn volgens de ANWB het milieu, niet meer te hoeven tanken en de gebruikskosten.