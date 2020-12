EY haalt uit naar Duitse toezichthouder over vermeend wangedrag bij Wirecard

EY heeft zich stevig uitgelaten over de Duitse accountantstoezichthouder Apas in de Wirecardzaak. Apas zou volgens het accountantskantoor te snelle conclusies hebben getrokken en geen rekening hebben gehouden met tegenargumenten toen het in september het openbaar ministerie inlichtte over mogelijk crimineel handelen van drie huidige en voormalige EY-partners. Dat meldt de Financial Times op basis van een verklaring van de Duitse tak van EY.

Rol EY bij Wirecard

In de steeds verder escalerende nasleep van het faillissement van Wirecard ligt EY als controlerend accountant zwaar onder vuur. Er werden steeds goedkeurende verklaringen afgegeven bij de jaarcijfers van de fintech, terwijl eerder dit jaar bleek dat €1,8 miljard uit de boeken helemaal niet bestond. Apas meldde in september aan justitie dat het de EY’ers er van verdacht dat ze zich ervan bewust waren dat de jaarrekeningcontrole 2017 bij Wirecard feitelijke onjuistheden bevatte.

Verklaring EY

In de verklaring die EY daar nu over uit heeft laten gaan stelt het accountantskantoor dat het tot nu toe onvoldoende gehoord zou zijn over de kwestie. “Tot op de dag van vandaag hebben we geen mogelijkheid gekregen om commentaar te geven.” EY wijst er verder op dat het in de brief van Apas aan justitie alleen om een voorlopige beoordeling ging en niet betekent dat er al een bevestiging is van een overtreding.

Rechtszaken

Aanklagers in Munchen bekijken momenteel de beschuldigingen van Apas en hebben nog niet besloten over eventuele strafvervolging. De EY’ers kunnen tot maximaal drie jaar celstraf opgelegd krijgen als de verdenkingen bewezen zouden worden geacht. EY zelf staat een stortvloed aan claims van gedupeerde Wirecard-beleggers te wachten.