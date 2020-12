Novaa roept leden op om tegen governanceplannen NBA te stemmen

Novaa roept alle leden op om op 14 december tijdens de ALV van de NBA tegen de governanceplannen van het bestuur van de NBA te stemmen. De beroepsorganisatie vindt dat er binnen de huidige structuur genoeg mogelijkheden denkbaar zijn om het gewenste doel te bereiken: het vergroten van de betrokkenheid van de leden van de NBA. Het NBA-bestuur zal eerst met meer concrete plannen moeten komen en aan moeten tonen dat communities en faculties de ledengroepen op een adequate wijze kunnen vervangen, vindt Novaa.

‘Basis te smal, plannen vaag en ondoordacht’

Novaa-voorzitter Marco Moling heeft al eerder een reactie gegeven op de plannen. Het NBA-bestuur heeft gereageerd op de zienswijzen, reacties en vragen, maar Novaa vindt dat de reactie nog veel vragen openlaat. ‘De basis onder de governanceplannen is te smal en de plannen zijn vaag en ondoordacht. Op belangrijke vragen van Marco Moling is niet ingegaan.’

De belangrijkste opmerkingen en vragen van de beroepsorganisatie voor mkb-accountants:

De Novaa ziet niet in waarom communities en faculties de ledengroepen zouden moeten vervangen. Zoals in de reactie staat zien we nu ook al initiatieven ontstaan die de kenmerken hebben van communities en faculties.

Als de plannen van het bestuur van de NBA doorgang vinden ontstaat en naast een ‘transitieperiode’ een soort van hybride figuur. Commissies en kringen blijven bestaan, afdelingen ook, een kerngroep mogelijk ook maar de ledengroepen verdwijnen en worden vervangen door faculties.

Voor het ‘succes’ van communities verwijst het bestuur van de NBA naar een tweetal communities: Accountech en Planet Finance. Novaa twijfels aan het ‘succes’ van de ‘communities’ (met kenmerken van faculties). De bezetting van Accountech is erg eenzijdig en commerciële belangen prevaleren boven het ledenbelang (en dan in het bijzonder dat van de mkb-accountant)

Voor de basis onder de governanceplannen verwijst men naar ervaringen in het buitenland en NBA-open. Novaa heeft nog steeds geen antwoord gekregen op vragen om welk buitenland het gaat. Het is ons onduidelijk waar met soortgelijke organisaties geslaagde experimenten zijn uitgevoerd. NBA-Open is in de ogen van Novaa mislukt. Hoewel de intenties goed waren was er op de uitvoering veel aan te merken. Input vanuit de hoek van de mkb-accountant werd stelselmatig genegeerd.

De financiering en de aansturing van het experiment communities en faculties is onduidelijk. In de stukken waarover gestemd gaat worden staat de directeur van het bureau prominent genoemd. Dat beeld is wel wat aangepast maar het voorstel dat in stemming zal worden gebracht is ongewijzigd gelaten. Naar het oordeel van de Novaa moet er onder het voorstel van het bestuur een goede financiële onderbouwing liggen. Die is er nu niet.

Er zijn reacties gekomen uit de hoek van de ledengroepen en Young Profs. Opvallend daarbij is dat de reacties uit de hoek van de ledengroepbesturen komen waarbij de leden niet geraadpleegd zijn. Het feit dat er gestemd zal worden over de eliminatie van de eigen (leden)groep is toch voldoende reden om de achterban te bevragen?

‘Vragen niet beantwoord’

Deze zes punten zijn slechts enkele opmerkingen die Novaa heeft. ‘Er komt geen reactie op de vragen die Marco Moling heeft gesteld. Het instellen van ledengroepen is indertijd een bewuste keuze geweest van de Volksvertegenwoordiging, de Minister, de Raad van State en de leden van NOvAA en NIvRA, waarbij uitdrukkelijk gekeken is naar de belangen van de AA en kleinere kantoren. Naar de mening van Novaa zijn er binnen de huidige structuur genoeg mogelijkheden denkbaar om het gewenste doel te bereiken: het vergroten van de betrokkenheid van de leden van de NBA.’

De beroepsorganisatie roept daarom de leden nu op tegen de NBA-plannen te stemmen. Wie daar meer over wil weten kan zich aanmelden voor één van de twee Zoomsessies die de beroepsorganisatie op touw zet. Novaa-voorzitter Marco Moling en directeur Guus Ham zullen tijdens de sessies op 8 en 11 december op vragen ingaan over het standpunt van de Novaa. De ALV van de NBA zal digitaal plaatsvinden. Aanmelden daarvoor kan hier: https://login.nba.nl/.

Reactie NBA

Accountancy Vanmorgen heeft de NBA gevraagd om een reactie op de oproep van Novaa. ‘Als NBA zijn we nu twee jaar bezig met dit hele proces’, zegt woordvoerder Lukas Burgering. ‘Iedereen heeft ruimschoots de kans gehad om te reageren, we hebben letterlijk met honderden accountants van alle gremia gesproken. Er is heel veel input geleverd, we hebben er niet voor niets twee jaar over gedaan. Daar hebben we de grootste gemene deler uitgehaald en dit is de weerslag van dat hele proces. Deze voorstellen reflecteren wat de leden willen.’