Deloitte waarschuwt gemeente Eindhoven voor dreigend capaciteitsprobleem

De gemeente Eindhoven dreigt zich te vertillen aan de ambitieuze herontwikkeling van het gebied rondom het centraal station tot het internationale knooppunt Eindhoven XL, waarschuwt huisaccountant Deloitte. Om het project Knoop XL uit te kunnen voeren is meer mankracht nodig bij de gemeente, constateert Deloitte in een tussentijdse controle.

Deloitte: op korte termijn nadenken over uitbreiding

“Vanwege de omvang van het project roept dit naar verwachting op termijn een capaciteitsvraagstuk op, aangezien de gemeente een dergelijk groot en complex project niet zonder meer met de bestaande personele capaciteit en naast de lopende processen en activiteiten kan uitvoeren’’, schrijft Deloitte. Het accountantskantoor adviseert het Eindhovense gemeentebestuur daarom op korte termijn na te denken over een uitbreiding van het ambtenarenkorps, meldt het Eindhovens Dagblad.

Megaplan

De gemeenteraad in Eindhoven neemt in februari een besluit over een megaplan om een ondergronds busstation en 6500 nieuwe woningen te gaan bouwen in het gebied Fellenoord. Wethouder Stijn Steenbakkers is het op hoofdlijnen eens met de accountant. “Het is een terecht punt”, zegt hij. “We zijn er nu mee bezig.”

Weinig geld

Ook de gemeenteraad was eerder al kritisch over de gemeentelijke capaciteit bij het bieden van steun aan projectontwikkelaars die Eindhoven helpen om 3000 nieuwe huizen per jaar te bouwen. Of er geld voor capaciteitsuitbreiding op het Eindhovense gemeentehuis is, is nog wel vraag. Na jaren van grote financiële tekorten heeft Eindhoven pas net weer een overschot op de balans.

Foto: gemeente Eindhoven

Bron: ED