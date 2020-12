Cyberonderzoek: back-ups MKB kunnen beter

Bijna alle kleinere ondernemers maken back-ups van bedrijfsgegevens, blijkt uit een onderzoek in opdracht van Economische Zaken. Wel kunnen ondernemers nog meer werk maken van de kwaliteit ervan.

Kantar deed voor het ministerie van Economische Zaken onderzoek onder 449 ZZP’ers en ondernemers met minder dan 10 werknemers. Het ministerie wil dat kleine ondernemers minder kwetsbaar worden voor cyberdreiging. ‘Om dat voor elkaar te krijgen werkt de Directie Communicatie van het ministerie EZK samen met het Digital Trust Center. Doel van deze samenwerking is om de cyberweerbaarheid van kleine Nederlandse ondernemers te verhogen door onder andere tools aan te bieden om reputatie en economische schade voor bedrijven te voorkomen. Een van de trajecten richt zich op het maken van kwalitatief goede back-ups.’

Weinig zorgen, maar ook weinig kennis

Een op de tien ondervraagden geeft aan weleens slachtoffer te zijn geweest van cybercrime. Bijna 60% maakt zich weinig zorgen over de digitale veiligheid van het bedrijf; 17% maakt zich helemaal geen zorgen. Desondanks zegt 88% niet veel kennis te hebben over cyberbeveiliging. Uit het onderzoek blijkt dat VPN (netwerkbeveiliging) en Bitlocker (versleuteling van gegevens) bij de meeste ondernemers niet bekend zijn als beveiligingsmaatregel.

Back-ups meestal zelf gedaan

Van alle kleine ondernemers die back-ups maken doet 75% dat zelf (75%), 10% laat dit doen door hun softwareleverancier en 5% heeft een bedrijf ingehuurd. De belangrijkste reden voor het maken van back-ups is dat ondernemers zich verantwoordelijk voelen voor klantgegevens (56%). Een op de tien ondernemers maakt geen back-ups, vooral omdat zij niet of nauwelijks werken met computers of smartphones. ‘Ik zou niet weten wat criminelen aan mijn bedrijfsinformatie hebben’, geeft 21% als reden voor het niet opslaan van gegevens. 9% zegt er nooit aan toe te komen.

Efficiënt en makkelijk

Bijna alle ondernemers (93%) vinden het maken van back-ups een efficiënte vorm van cyberbeveiliging. Acht op de tien vinden het makkelijk. Daarnaast vinden ondernemers verstandig e-mailgebruik (85%) en het tijdig updaten van software (83%) efficiënte beveiligingsmanieren. Bestanden met financiële gegevens (63%) en privacygevoelige informatie van klanten (54%) worden het meest opgeslagen; bijna twee derde doet dat op een externe harde schijf. De cloud (37%) en USB-sticks (22%) worden daarnaast het meest genoemd. 5% kiest voor het printen van de informatie op papier.

Dagelijkse back-up nog geen vaste routine

Een dagelijkse back-up is het veiligst; 30% van de ondernemers die zelf zorgen voor het bewaren van de gegevens, doet dat. Wie de back-up uitbesteedt, laat dat in 62% van de gevallen dagelijks doen. 53% van de ondernemers bewaart de back-up op meer dan één opslaglocatie; een kwart van de ondernemers bewaart een back-up zowel op een fysieke als een digitale plek. Iets meer dan de helft (56%) van de ondernemers heeft wel eens een back-uptest uitgevoerd. ‘Ondernemers die nog nooit een back-uptest hebben gedaan, geven met name aan daar nog nooit over te hebben nagedacht.’