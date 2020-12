HET JAAR VAN (1) Jeroen Knol: ‘Stoppen met de fantasiebelasting van box 3’

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2020 en wat wensen zij voor 2021? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds zeven vragen aan een branchegenoot. Jeroen Knol is directeur en partner van O4 & Partners Private Office en hierin werkzaam als family officer en vermogensregisseur.

Op welke manier beïnvloedde Corona jouw privéleven?

‘Samen te vatten in één woord: SAAI. Veel minder sociale contacten, zoals voor velen, en ik vind het vooral sneu voor mijn drie puberende zonen die natuurlijk het meest beperkt zijn in hun leven.’

Welke blijvende veranderingen denk je dat Corona heeft veroorzaakt?

‘Vermogenden zijn door de beursdaling van maart weer eens met de neus op de feiten gedrukt dat aandelenkoersen fluctueren en zien het belang in van weloverwogen keuze voor de lange termijn.’

Wie leerde jou in 2020 een belangrijke les?

‘Een van mijn meest prettige cliënten maakten me weer eens duidelijk ‘less is more’. Groei en rendement is slechts een middel en geen doel op zichzelf.’

Wat wens je de accountancysector toe?

‘Dat dé accountant ook ten aanzien van vermogen steeds meer de rol van trusted advisor op zich durft te nemen en mee durft te denken op het snijvlak fiscaliteit en beleggen.’

Waar moeten we in 2021 nou echt over ophouden?

‘Stoppen met de fantasiebelasting van box 3 door aan te sluiten bij een eerlijker systeem van belastingheffing over vermogen.’

Welke zakelijke kansen zie je voor 2021?

‘Vooral op de inhoud wat mij betreft. Met de komst van het UBO-register zullen vermogende ondernemers steeds meer behoefte voelen voor privacystructuren rondom hun vermogen. Voor ons als family office is dit een goed moment om binnen te komen om mee te denken over een strategie voor het totale vermogen.’

Welke persoon of instantie krijgt voor 2021 jouw beste wensen en waarom?

‘Premier Rutte, it’s a hell of a job, maar hij doet het toch maar.’

