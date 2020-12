Personalia | Grant Thornton benoemt zes partners

Grant Thornton heeft Monique Pisters, Robert-Jan Brethouwer, Remko Lagendijk, Jan Ruigendijk, Bert Rustenhoven en Tiban Warmerdam met ingang van 1 januari 2021 benoemd tot partner. Het accountantskantoor meldt trots te zijn op de versterking van de partnergroep, ‘die bijdraagt aan het realiseren van de strategie en verbetering van onze marktpositie.’

Monique Pisters

Monique Pisters (40) is een ervaren internationale fiscalist en heeft meer dan 16 jaar ervaring, waarvan 10 jaar bij Grant Thornton. In 2018 is Monique benoemd als partner. Nu treedt zij toe als lid van Grant Thornton. Monique houdt zich in haar dagelijkse praktijk bezig met de fiscale advisering van internationale cliënten en de begeleiding van cliënten die hun compliance werkzaamheden willen uitbesteden (outsourcing). Daarnaast is ze director van het Internationale business center in Nederland. In die hoedanigheid houdt zij zich, samen met haar internationale collega’s, bezig met de wereldwijde samenwerking tussen de 140 member firms van Grant Thornton op het gebied van commerciële groei, escalatie en internationale strategie.

Robert-Jan Brethouwer

Robert-Jan Brethouwer (35) studeerde Fiscaal Recht aan de Universiteit van Tilburg en werkt vanaf het begin van zijn carrière als btw-adviseur bij Grant Thornton. De afgelopen tien jaar heeft hij zich ontwikkeld tot een allround btw-specialist met een focus op e-commerce en zorg en was hij mede verantwoordelijk voor de grote groei van onze btw-praktijk. Hij maakt tevens onderdeel uit van de branchegroep Healthcare alsmede de European Indirect Tax Group van Grant Thornton International Ltd. (GTIL). Hij zal zich bezig houden met de verdere groei van de btw-praktijk, het aansturen van een team van 16 btw-specialisten alsmede de btw-advisering van onze cliënten. Tevens zal Robert-Jan met ingang van 1 juni 2021 de huidige Head Indirect Tax van Grant Thornton Nederland, Bob van der Steen, opvolgen die na ruim 20 jaar een stapje terug zet.

Remko Lagendijk

Remko Lagendijk (39) is per 1 januari benoemd als partner, en ingeschreven als extern accountant, bij Grant Thornton op de vestiging Rotterdam. Remko heeft hiervoor 21 jaar bij PwC gewerkt waarbij de laatste drie jaar als extern accountant. Remko heeft in zijn carrière een ruime ervaring opgedaan met het controleren van zowel kleine als grote organisaties met als specialisatie projectorganisaties en zakelijk dienstverlening. De ervaring en expertise van Remko is een welkome aanvulling en hij zal zich focussen op de marktbewerking in de regio Rotterdam en Zuid-Nederland.

Jan Ruigendijk

Jan Ruigendijk (49) is jongstleden juli benoemd tot partner bij Grant Thornton binnen de accountancy praktijk. Per januari treedt hij toe als lid. Naast opgedane ervaringen bij het familiekantoor Ruigendijk Accountants en Adviseurs, is Jan ruim 10 jaar partner geweest bij BakerTilly. Jan heeft in zijn carrière ruime ervaring opgedaan binnen het vak bij zowel kleine als grote organisaties in binnen- en buitenland met als specifiek aandachtsgebied het MKB en familiebedrijven. Binnen Grant Thornton focust Jan zich op de marktbewerking rondom de vestiging Leiden en levert hij een bijdrage aan de groei aldaar.

Bert Rustenhoven

Bert Rustenhoven (53) is als registeraccountant vele jaren werkzaam geweest bij EY. Bert is samen met Annemarie Jongerden-van der Wal (Assurance Partner) en Arjan van Oosten (Tax Partner) in juli 2016 de vestiging Arnhem gestart. Bert heeft bijna 30 jaar ervaring met controles bij nationale en internationale bedrijven, waaronder familiebedrijven en internationaal beursgenoteerde bedrijven. Op de vestiging Arnhem houdt hij zich bezig met een combinatie van deze opdrachten. Bert zal zich de komende jaren richten op de verdere uitbreiding van de vestiging Arnhem. Zijn aandacht zal daarbij uitgaan naar vooral nationaal georiënteerde MKB-ondernemingen, mid corporates en familiebedrijven.

Tiban Warmerdam

Tiban Warmerdam (42) is per 1 januari benoemd tot partner, en tevens ingeschreven als extern accountant, bij Grant Thornton. Tiban startte zijn carrière bij Deloitte en heeft daar ruim 16 jaar ervaring opgedaan binnen de controlepraktijk, waarbij hij in die periode een focus heeft gehad op verschillende industrieën, waaronder het mkb en familiebedrijven, internationale organisaties en de sector financiële dienstverlening. Na een korte tussenstop bij Accon AVM is Tiban nu werkzaam binnen de controlepraktijk van Grant Thornton en richt zich op het mkb, waar zijn roots liggen. Zijn ervaring is een welkome aanvulling die bijdraagt aan de versterking van de vestiging Alphen aan den Rijn.