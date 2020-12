RSM voert opnieuw MT1000 aan; waardering voor accountantskantoren lijkt af te nemen

RSM Nederland is voor de derde keer op nummer 1 geëindigd in de categorie accountancy van de MT1000. De waardering voor accountantskantoren lijkt af te nemen; op onderdelen haalt geen enkel kantoor de maximale vijf sterren.

Voor het MT1000-onderzoek heeft MT/Sprout 5.665 zakelijke beslissers ondervraagd. Zij beoordelen zakelijke dienstverleners op hun klantgerichtheid, productleiderschap, excellente uitvoering en de Net Promoter Score (NPS). Respondenten zijn beslissers met inkoopbevoegdheid en hebben in de afgelopen drie jaar zaken gedaan met de bedrijven die ze beoordeelden.

Big four zakt weg

In de categorie ‘accountancy’ staat RSM nu al voor het derde jaar op rij bovenaan. DRV is de sterkste stijger: die boekt 21 plaatsen winst en belandt op de vierde stek. Opmerkelijk is dat de big four terrein prijsgeven: voormalig nummer 2 Deloitte moet het nu doen met de 7e plaats en PwC en KPMG zakken naar de rand van de top 10. EY vinden we terug op de 20e plaats. Grant Thornton sluit de rij op nummer 31.

Geen enkel vijfsterrenkantoor

RSM is tevens het accountantskantoor met de hoogste NPS-score, voor DRV en Bol. Op klantgerichtheid scoort geen enkel kantoor de maximale vijf sterren. Op vijf bedrijven na krijgen de accountants allemaal vier sterren, met ABAB op de eerste plaats. Van Oers, Mazars, PKF Wallast, KroeseWevers en Grant Thornton moeten het met drie sterren doen. Op productleiderschap (ABAB als eerste) en excellente uitvoering (RSM op 1) scoort de meerderheid van de kantoren vier sterren; ook hier wordt geen van de 31 beoordeelde accountants met de maximumscore gewaardeerd. Dat is een teruggang ten opzichte van vorig jaar, toen met name op excellente uitvoering nog aardig werd gepresteerd met in totaal achtmaal de maximale waardering.

Verwarrende totaallijst

In de totaallijst van zakelijk dienstverleners vinden we branchewinnaar RSM terug op de 129e plaats. Dat is 32 plaatsen beter dan in 2019. MTH staat op plek 268. Mobilee management & Advies is volgens de MT1000 de beste zakelijke dienstverlener van 2020. De overall-top 100 is wat verwarrend. ABAB staat er als enige accountantskantoor in (99e), hoewel die voor de totaallijst is ondergebracht in de categorie ‘financiële dienstverlening’. Het dankt die plek vermoedelijk aan de overwinning in de categorie ‘fiscaal advies’. Deloitte staat op 112 als ‘advies en consultancy’ en KPMG mag zich 142e noemen, met als label ‘digital dienstverlening’, en duikt ook op plek 146 weer op, ditmaal als ‘advies en consultancy’. In de top 100 zien we ook softwarebedrijven terug. Afas neemt de 71e plaats in, Exact staat op 98. Afas is branchewinnaar in ‘financiële software’, voor Exact en Unit4.

De top 10 accountantskantoren van 2020 volgens de MT1000:

1 RSM Nederland (1)

2 MTH accountants & adviseurs (4)

3 Flynth (8)

4 DRV (25)

5 Visser & Visser (13)

6 Bol (12)

7 Deloitte (2)

8 ABAB (5)

9 PwC (7)

10 KPMG (6)