Werkgever eist ruim anderhalf miljoen van werknemer die fraudeerde met facturen

Een op staande voet ontslagen werknemer van een bedrijf in vastgoedonderhoud heeft van zijn ex-werkgever een claim van € 1,6 miljoen aan zijn broek. De rechtbank Noord-Holland oordeelde dat de man terecht is ontslagen wegens grootschalige fraude.

De man werkte een jaar bij Etro, een bedrijf dat sociale woningen voor woningcorporaties onderhoudt, toen hij in september op staande voet werd ontslagen. Zijn werkgever had recherchebureau Hoffman ingeschakeld en die had gezien dat facturen kunstmatig waren opgehoogd en dat niet-uitgevoerd onderhoud aan woningen van (onder meer) corporatie Ymere in rekening was gebracht. Daarnaast waren er nog een aantal andere kwesties, zoals met geld van de zaak betaalde privéspullen.

‘Onderdeel van de bedrijfscultuur’

De man vond het ontslag onredelijk en stapte naar de rechter om het ongedaan te laten maken. Hij ontkende de fraude en beweerde dat zijn handelen ‘onderdeel was van een algemene praktijk bij Etro en onderdeel van een bedrijfscultuur’. Maar de kantonrechter in Zaanstad vindt dat het ontslag terecht is geweest. De man heeft erkend dat hij samen met een collega werkzaamheden in rekening heeft gebracht bij woningbouwcorporaties, terwijl hij wist dat die werkzaamheden niet waren uitgevoerd. Dat deed hij om zijn omzet en marge op te krikken, zodat hij niet negatief zou worden beoordeeld. Hij heeft daarnaast bevestigd dat hij op eigen houtje voor € 20.000 sponsoring voor zijn voetbalclub heeft geregeld bij onderaannemers.

Valse facturen en gratis producten

‘Het is voor de kantonrechter duidelijk dat [de man] door zijn handelwijze zijn verplichtingen als werknemer op een zeer ernstige manier heeft geschonden. [De man] heeft immers opzettelijk en bewust valse facturen opgesteld voor woningcorporaties en klanten van Etro, om op die manier zijn omzet en marge te verhogen en een negatieve beoordeling te voorkomen. Verder heeft [de man] ten behoeve van een collega een product besteld, waarvoor hij Etro heeft laten betalen en wat hij verborgen heeft gehouden voor Etro. Ook heeft [de man] blijkens de verklaring in het rapport van Hoffmann gratis producten van onderaannemers verkregen, waarvan de kosten in ieder geval deels in rekening zijn gebracht bij Etro of woningbouwcorporaties.’

Belangenverstrengeling

Bovendien had hij moeten weten dat de sponsoring de schijn wekt van belangenverstrengeling en dat hij dit dus had moeten nalaten en in ieder geval had moeten melden bij Etro. ‘Via die sponsoring verkrijgt [de man] immers betalingen van onderaannemers ten behoeve van activiteiten in zijn privésfeer, die afbreuk doen of kunnen doen aan de onafhankelijke, zakelijke en kritische houding die hij vanuit zijn functie bij Etro juist moet innemen ten opzichte van die onderaannemers.’ Het ontslag was terecht; naar een transitievergoeding kan de ex-werknemer fluiten.

Sterker nog: hij zal als het aan zijn voormalige baas ligt, stevig in de buidel moeten tasten. Etro heeft bij de rechtbank Noord-Holland nog een vordering op de ex-werknemer lopen van ruim € 1,6 miljoen, zo blijkt uit de uitspraak.

Uitspraak rechtbank Noord-Holland, 18 januari 2021