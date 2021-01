‘Verhogen afdracht WW-premies bij flexwerk heeft niet het gewenste effect’

Het voorstel dat De Nederlandsche Bank (DNB) onlangs deed om de afdracht van WW-premies door werkgevers bij flexibele arbeid te verhogen is om meerdere redenen geen goed idee, vinden MKB-Nederland en VNO-NCW.

De hogere WW-premie die is ingevoerd met de WAB legt al een hogere prijs op flexibele arbeid zonder dat er een relatie is met het beroep op de WW dat deze groep doet, betogen de werkgeversorganisaties. De WW-premie wordt immers niet lastendekkend vastgesteld. Met de WAB heeft het kabinet er puur voor gekozen om flexibele contracten duurder te maken voor de werkgever, stellen de beide organisaties.

‘Denkfout DNB’

DNB betoogde onlangs dat de lasten en lusten van vast en flexibel werk nog steeds scheef zijn verdeeld. Het is daarom volgens DNB zaak de risico’s en zekerheden op de arbeidsmarkt evenwichtiger te verdelen. ‘DNB lijkt te suggereren dat het verhogen van de WW-premie ertoe zou leiden dat werkgevers meer flexmedewerkers in vaste dienst zouden nemen. Dat is een denkfout’, zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW. DNB gaat volgens de werkgeversorganisaties niet in op de risico’s of overige lasten voor de werkgever bij het verstrekken van een contract voor onbepaalde tijd. ‘En heel veel werk is nou eenmaal flexibel van aard. Ondernemingen kunnen werknemers geen zekerheden bieden die zij zelf ook niet hebben.’

Scholing en inzetbaarheid

MKB-Nederland en VNO-NCW wijzen erop dat het voortdurend belangrijk is om te investeren in scholing en inzetbaarheid zodat werknemers die hun baan verliezen door economische omstandigheden snel weer aan het werk kunnen bij een andere werkgever. Dat geldt voor zowel werknemers, werkgevers als de overheid.