‘Voor het eerst in vijf jaar daalt het aantal witwaszaken’

Het aantal witwaszaken is voor de eerste keer in vijf jaar gedaald. Sinds 2016 was een stijging te zien van het aantal witwaszaken dat voor de rechter werd gebracht, maar in 2020 is het aantal vonnissen voor het eerst afgenomen. Dat meldt BNR op basis van cijfers die bij de Raad voor de rechtspraak zijn opgevraagd.

Het aantal witwaszaken dat het OM ten laste legde nam tussen 2016 en 2019 toe van 920 naar 1.504, maar daalde in 2020 naar 1.447 zaken. Wat die dalende cijfers zeggen is niet helemaal helder. Het OM en de Raad voor de rechtspraak zouden veel meer inzicht moeten geven in de zaken die zij behandelen, zegt onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht Joras Ferwerda tegen BNR. ‘We kennen nu alleen het totaal aantal zaken in vergelijking met voorgaande jaren, maar dat zegt niets over het totale witwasvolume.’

Corona

Zelf gaat de Raad voor de rechtspraak er vanuit dat de daling voor een groot deel te wijten is aan Corona. Een inhaalslag die na mei werd gemaakt in het aantal rechtszaken kon de opgelopen achterstand niet volledig wegwerken. Een andere mogelijke oorzaak is dat nog niet in alle zaken die in 2020 voor de rechter kwamen al uitspraak is gedaan. Het OM heeft nog geen cijfers over de instroom van het aantal witwaszaken, maar voor een daling is zeker nog geen indicatie, zegt een woordvoerder.

