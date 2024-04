Voormalig Jumbo-topman voor de rechter wegens corruptie

Het Openbaar Ministerie gaat voormalig Jumbo-topman Frits van Eerd dagvaarden in een groot fraudeonderzoek; hij zal in elk geval worden vervolgd wegens niet-ambtelijke corruptie en valsheid in geschrifte.

Dat maakte het OM dinsdag bekend. Het onderzoek tegen Van Eerd is nog niet afgerond; mogelijk wordt hem ook witwassen ten laste gelegd. Hij zou onder meer schimmige sponsorcontracten hebben gesloten in de motorcross, waar KPMG onderzoek naar doet. Volgens het FD zijn er gesprekken geweest over een schikking, maar daar zou Van Eerd geen oren naar hebben gehad.

Hoofdverdachte in de zaak is een 59-jarige man uit Drenthe. Hij wordt vervolgd voor het leidinggeven aan belastingfraude, gepleegd door zijn bedrijf, een autohandel. Ook wordt hij verdacht van het plegen van niet-ambtelijke corruptie en valsheid in geschrift. Het autobedrijf wordt, vanwege de belastingfraude, eveneens vervolgd.

Tonnen contant geld

Anderhalf jaar terug werden invallen gedaan in diverse woningen, waaronder die van Van Eerd, en (bedrijfs)locaties in Groningen, Drenthe en Noord-Brabant. Daarbij werden belastende informatie en een groot geldbedrag (naar verluidt vele tonnen) in beslag genomen. ‘De hoofdverdachte is in de ogen van het OM niet de enige die strafbaar heeft gehandeld. In dit onderzoek zal aan vier verdachten een strafbeschikking worden aangeboden vanwege valsheid in geschrift in diverse vormen. Een strafbeschikking is een sanctie die door het OM zelf kan worden opgelegd. Daarvoor is gekozen omdat de rol van deze verdachten, zeker ten opzichte van de hoofdverdachte, aanzienlijk kleiner is.’

De zaak tegen diverse andere als verdachte aangemerkte personen wordt geseponeerd. ‘Het OM zal zowel hen als de verdachten die een strafbeschikking wordt aangeboden over deze beslissingen binnen een week per brief op de hoogte stellen.’

Van Eerd en de hoofdverdachte moeten op 16 september voor de rechter verschijnen.