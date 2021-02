Personalia | Twee nieuwe benoemingen bij Deloitte

Deloitte meldt dat John Paans (1969) is benoemd tot Corporate Partner bij Deloitte Legal en Roos van Vlodrop (1986) tot Senior Manager Legal/Tax a.i. bij Deloitte Nederland.

John Paans

John Paans is per 1 februari 2021 in dienst getreden als Corporate Partner bij Deloitte Legal. John was hiervoor Partner bij Baker McKenzie en heeft meer dan 25 jaar ervaring als corporate lawyer, waarvan 15 jaar als notaris. Hij heeft zich gespecialiseerd in internationale reorganisaties, alsook in de ondernemingsrechtelijke transactiepraktijk. Hij geeft daarnaast advies op het gebied van corporate governance voor private en publieke ondernemingen.

Roos van Vlodrop

Per 1 februari 2021 is Roos van Vlodrop benoemd tot als Senior Manager Legal/Tax a.i. bij Deloitte Nederland. In haar nieuwe rol is Roos verantwoordelijk voor het opbouwen van een flexibele schil bestaande uit de top 200 legal professionals in Nederland om zo de cliënten te ondersteunen die tijdelijk in het high-end segment een capaciteits-en/of een hele specifieke advisory uitdaging hebben.

Van Vlodrop was eerder verantwoordelijk voor het opzetten en het managen van de flex-schil bij advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek, waar zij later ook verantwoordelijk werd voor het managen van het internationale netwerk.