Ondernemer verdacht van vier ton belastingfraude, FIOD doorzoekt panden

Een 38-jarige ondernemer uit Amsterdam wordt verdacht van het opzettelijk doen van foutieve belastingaangiften en het opnemen van valse documenten in zijn administratie, meldt de FIOD. Vermoedelijk is ruim 400 duizend euro te weinig belasting betaald. De fiscale opsporingsdienst heeft in het strafrechtelijke onderzoek naar de kwestie deze week een woning in Amsterdam en een bedrijfspand in Deventer doorzocht.

Controle Belastingdienst

Aanleiding voor het onderzoek was een controle van de Belastingdienst. De verdachte heeft een eigen bedrijf. Vermoedelijk heeft hij goederen geleverd aan kopers, die vervolgens gedeeltelijk contant of op zijn privérekening zijn betaald. Deze betalingen werden vervolgens niet in zijn administratie verwerkt, waardoor de omzet lager uitviel.

Te lage aangiften BTW en VPB

De man heeft een aantal jaren te lage aangiften omzetbelasting ingediend, waardoor ook de aangiften vennootschapsbelasting te laag waren. Het vermoeden is dat verdachte zich privé heeft verrijkt met de niet-verantwoorde omzet en heeft nagelaten deze inkomsten aan te geven in zijn aangiften inkomstenbelasting.

Tijdens de doorzoekingen is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Bron: FIOD