Trump moet belastingaangiftes toch aan justitie geven

Oud-president Donald Trump moet toch zijn belastingaangiftes vrijgeven in een onderzoek van justitie naar de financiële toestand van zijn zakenimperium. Trump probeert de cijfers, die door Mazars zijn opgesteld, al lange tijd geheim houden. Ook al beloofde hij als president aanvankelijk om ze openbaar te maken, zoals ook de Amerikaanse presidenten voor hem deden.

Door de uitspraak van het Hooggerechtshof in Washington krijgt openbaar aanklager Cyrus Vance in New York nu toch toegang tot de financiële documenten. Trump was vorig jaar, toen hij nog in het Witte Huis zat, voor de tweede keer naar het Hooggerechtshof gestapt om te voorkomen dat hij zijn belastinggegevens moest overdragen aan justitie.

Onderzoek

Openbaar aanklager Vance probeert al enkele jaren inzicht te krijgen in Trumps financiële gegevens en de boekhouding uit de tijd dat hij als onroerendgoedmagnaat werkzaam was. Vance onderzoekt de financiële situatie en de boekhouding van Trumps bedrijven. De documenten moeten inzicht geven in de vraag of er sprake is geweest van belangenverstrengeling, belastingontwijking en verzekeringsfraude.

ANP/NOS