Veel meer aanvragen TVL, ruim 19.000 aanvragen goedgekeurd in eerste week

De RVO heeft in de eerste week sinds de openstelling van de nieuwe Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL Q1 2021) ruim 19.000 aanvragen goedgekeurd. Ondernemers met een goedgekeurde aanvraag ontvangen deze week het eerste voorschot, meldt het ministerie van Economische Zaken. Daarmee is een bedrag van 160 miljoen euro gemoeid.

In totaal kwamen er in de eerste week 46.605 aanvragen binnen. Dat zijn bijna evenveel aanvragen als er bij de TVL afgelopen zomer tijdens de gehele subsidieperiode binnenkwamen. Bij de vorige openstelling van de TVL-regeling, in het laatste kwartaal van 2020, kwamen in de eerste week ruim 26.000 aanvragen binnen.

TVL nu aan te vragen voor ondernemers die eerder toegang hadden

Ondernemers die eerder gebruik konden maken van de TVL-regeling kunnen sinds 15 februari een aanvraag indienen voor de TVL Q1. Wanneer de eerder aangekondigde uitbreiding van de TVL Q1 is verwerkt en goedgekeurd door de Europese Commissie kunnen ook bedrijven met meer dan 250 werknemers een aanvraag doen. Kleine ondernemers met minimaal 1.500 euro vaste lasten per kwartaal (was 3.000 euro) kunnen wel alvast een aanvraag doen. RVO verwerkt deze kort nadat de uitbreiding is goedgekeurd. Ondernemers kunnen tot en met 30 april 17.00 uur een aanvraag doen bij RVO.

Bron: Ministerie EZ