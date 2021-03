Fraudezaak Pels Rijcken was al langer bekend bij Grapperhaus

Minister Grapperhaus (Justitie), wist al in het voorjaar van 2019 dat er een onderzoek liep naar criminele activiteiten bij Pels Rijcken, schrijft het FD. Zelf meldde de minister dat hij pas september vorig jaar op de hoogte was gesteld.

Grapperhaus schreef dat vorige week in een brief aan de Tweede Kamer. Maar al twee jaar terug was hij door de top van het Openbaar Ministerie geïnformeerd over mogelijke fraude door Frank Oranje, de bestuursvoorzitter bij het kantoor van de landsadvocaat. De minister communiceerde afgelopen week ook al onnauwkeurig toen hij stelde dat de affaire geen dossiers van de staat raakte. Twee dagen later bleek dat andere overheden wel slachtoffer waren: zes provincies en ruim honderd gemeenten hadden € 13,5 miljoen in beheer bij de fraudestichting van de notaris, waarbij € 55.000 is verdwenen.

Mondelinge mededeling

Volgens het FD had Grapperhaus begin maart 2019 al een mondelinge mededeling gekregen in de marge van een vergadering bij de hoogste baas van het OM, voorzitter van het college van procureurs generaal Gerrit van der Burg. Die had laten vallen dat er een onderzoek liep naar een notaris bij het kantoor van Pels Rijcken. De naam Oranje werd niet genoemd, al telde Pels Rijcken toen maar drie notaris-partners tegenover ruim dertig advocaat-partners. De woordvoerder van de minister geeft aan dat de mededeling onder embargo is gedaan en dat Grapperhaus niets met de informatie mocht doen. Dat deed hij ook niet in zijn brief van vorige week aan de Kamer, want die was niet bedoeld om de Kamer ‘over het onderzoek als zodanig in te lichten’, aldus het ministerie. Die ging erover wanneer de landsadvocaat de minister had ingelicht en dat was afgelopen september. In de tussentijd heeft Grapperhaus geen navraag gedaan over de stand van zaken. De minister van Justitie wordt in de praktijk door het OM wel ingelicht over mogelijk gevoelige dossiers, maar mag zich daar in de regel niet inhoudelijk mee bemoeien.

Stichting Converium opnieuw opgericht

Oranje verduisterde in totaal € 10 miljoen. Het grootste deel daarvan (ruim € 9 miljoen) was afkomstig uit een schadeclaim tegen verzekeraar Converium. Dat geld was voor gedupeerde beleggers, maar verdween op rekeningen van Oranje. Advocaat Philip van Hilten, die destijds bestuurder was van de Stichting Converium Securities Compensation Foundation, verwacht dat het rechtzetten van de fraude nog jaren in beslag gaat nemen. Hij vernam een maand geleden dat de stichting is opgelicht. Die stichting was in 2019 opgeheven, maar is nu opnieuw opgericht. Van Hilten wil dat Pels Rijcken de verdwenen miljoenen op de rekening van de Converium-stichting stort, zodat het geld alsnog bij de rechthebbenden terecht kan komen.

Lees hier meer over de fraudezaak rond Pels Rijcken