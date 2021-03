Kritische Kamervragen naar aanleiding van fraude Pels Rijcken, ook over rol Mazars

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid moet zich nader verantwoorden over de miljoenenfraude bij advocaten- en notarissenkantoor van de landsadvocaat Pels Rijcken die deze week aan het licht kwam. Dat vinden SP’ers Van Nispen en Leijten, die Kamervragen over de kwestie hebben gesteld.

Voormalig bestuursvoorzitter van Pels Rijcken Frank Oranje blijkt in een periode van tien jaar €10 miljoen van cliënten te hebben verduisterd via een stichting. Nadat de fraude aan het licht kwam pleegde Oranje in november vorig jaar zelfmoord. Pels Rijcken schakelde Deloitte Forensic & Dispute Services in om onderzoek te doen naar het frauduleuze handelen van Oranje. Het advocaten- en notarissenkantoor meldde daarover zelf: “Hij heeft deze overboekingen door geraffineerd frauduleus handelen, waaronder valse documenten, een regulier voorkomen gegeven waardoor dit bij kantoor en bij de rechthebbenden op de gelden onopgemerkt is gebleven. Om elk risico op dergelijke misleiding in de toekomst uit te sluiten zijn de interne beheersmaatregelen daarop aangescherpt in overleg met Deloitte.”

Onderzoek Houthoff

Minister Grapperhaus stuurde dinsdag een brief naar de Tweede Kamer waarin hij meldde dat hij onafhankelijk onderzoek heeft laten verrichten naar de notariële werkzaamheden van Oranje ten behoeve van de Rijksoverheid door het kantoor Houthoff. Dat onderzoek heeft geen enkele aanwijzing opgeleverd dat in zaken waarin de Staat cliënt was niet naar daaraan te stellen notariële standaarden is gehandeld, deelde Grapperhaus mee.

Kamervragen

Al snel rezen er ook veel vragen over de interne en externe controle bij Pels Rijcken, ook door huisaccountant Mazars. Van Nispen en Leijten willen daarover nu meer weten van de minister. De SP-Kamerleden vragen zich onder meer af hoe Grapperhaus verklaart dat deze fraude zo lang onder de radar heeft kunnen blijven en wat dit zegt over de staat van toezicht door het kantoor zelf. Ook willen ze dat de minister ingaat op het vier-ogen-principe en andere (digitale) controlemogelijkheden.

Deloitte en Mazars

Daarnaast spelen ook Deloitte en Mazars een rol in de Kamervragen. De SP’ers willen dat minister Grappeshaus uitlegt hoe het kan “dat pas na “intern” onderzoek van Deloitte is overgegaan tot maatregelen als het aanstellen van een compliance officer, het controleren of notarissen nog andere functies vervullen bij andere stichtingen en het opnemen van contact met de begunstigde om de juistheid van een overboeking te controleren? Waarom zijn deze overduidelijke omissies nooit eerder ontdekt door bijvoorbeeld de onafhankelijk toezichthouder en de extern accountant? Wat zegt dit over de kwaliteit en zorgvuldigheid van dit toezicht?”

Zie ook:

Overleden bestuursvoorzitter kantoor landsadvocaat blijkt fraude te hebben gepleegd

Pels Rijcken-topman had ‘zero tolerance voor fraude en corruptie’

‘Oranje stal €10 miljoen, geld werd door niemand gemist’