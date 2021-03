Unit4 Bedrijfsinformatie heet nu Accountancy Gemak en Software Gemak

Eind 2020 nam Exact de Unit4 Bedrijfssoftware-portfolio over. Donderdag kondigt het softwarehuis aan dat de oplossingen voor accountancy verder gaan onder de naam Accountancy Gemak. Oplossingen gericht op het (grotere) mkb krijgen het label Software Gemak.

Verdere integratie

Het op één lijn brengen van deze producten met het Exact-portfolio is de eerste stap naar een verdere integratie en samenwerking tussen de twee bedrijven, zo meldt Exact. ‘We zijn al begonnen om de onlangs overgenomen Unit4 Bedrijfssoftware-oplossingen te introduceren bij Exact-klanten,’ zegt Paul Ramakers, CEO van softwarebedrijf Exact. ‘Er is naar aanleiding van deze overname een enorme belangstelling en vraag naar die oplossingen. We zijn dan ook van plan om meer te investeren om de producten naadloos op elkaar aan te laten sluiten. We staan nog maar aan het begin van het proces om een geavanceerde suite van geïntegreerde oplossingen voor accountants en het mkb in de Benelux te creëren.’

Accountancy Gemak

Voor de accountancymarkt biedt Accountancy Gemak verschillende softwareoplossingen die de primaire werkprocessen ondersteunen en accountants helpen om vanuit één dataset slim online samen te kunnen werken met hun klanten. Het Software Gemak aanbod bestaat uit een efficiënte boekhoudoplossing voor ondernemers, gecombineerd met de meest krachtige HR- en salarissoftware en practicemanagementoplossingen voor bedrijven in het middensegment van de markt.

Focus aanbrengen

Herman de Jonge, CEO van Unit4 Bedrijfssoftware: ‘De afgelopen twee jaar heeft ons team hard gewerkt om focus aan te brengen in ons productportfolio. Het bundelen van onze krachten met Exact is een geweldige volgende stap en biedt ons de mogelijkheid om de sterke punten van onze gecombineerde productportfolio’s te benutten. Dit kan voor onze bestaande en toekomstige klanten alleen maar goed nieuws betekenen.’ Met 1.850 specialisten bedienen (het voormalige) Unit4 Bedrijfssoftware en Exact samen meer dan 550.000 klanten en meer dan 10.000 accountantskantoren in de Benelux.